10 bin TL altı maaş alan emeklilere kötü haber verildi

Yıl sonuna gelinmesiyle beraber çalışan ve emekli maaş zammı için geri sayım başlatıldı. Asgari ücret görüşmeleri devam ederken hesaplamalar başlatıldı. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı netlik kazanırken SSk ve Bağkur emeklileri için yeni maaşlar merak konusu yarattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur emeklileri yılbaşı yüzde 50 civarında artış yapıldığı belirtildi. Memur ve emeklisine önemli artışlar yapılırken elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağı belirtildi. 2024 zalı emekli maaşlar belirtilirken programda konuşma yapan Erdursun, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Memur ve memur emeklisinin maaşının güncel olarak yüzde 47 olacağına dair konuşan Erdursun, kök maaşa dikkat çekerken yüzde 50'lik zam yapılmasıyla 10 bin TL maaş sınırının olacağını belirtildi. Enflasyon üzerinde yüzde 3 çıkış yakalanırken memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 47'lik zam yapılırken yüzde 38 SSK ve Bağkur emeklilerine zam kararı verildi. Geçen sene aldıkları fark üzerinde yayınlanırken bu sene yüzde 15'lik alacakları üzerinde fark oluşuyor. 15'ten 6'yı çıkarılmasıyla yüzde 9 gibi fark kalmadığının altını çizdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN TL

Ocak ayında en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye 11 bin TL'ye çıkartılacağı konuşulurken kök aylıkları refah payıyla yüzde 50 zam uygulandı. 38 veya 50 olmasının önemi olmadığı belirtilirken kök aylıklarında çözülmesi gereken durumlar belirtildi.

3 Ocak'ta enflasyon açıklanırken maaşlara yansımasının olanak olarak Ocak ayının ortasında öğrenileceği açıklandı.