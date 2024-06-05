10 bin TL aylık alan emekliler dikkat! Yeni maaşlar resmen sızdırıldı

Türkiye'de Temmuz 2024 zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 Türk Lirası'na yükselmesi bekleniyor. Şu an için 10 bin Türk Lirası maaş alan emeklilerin maaşı, Temmuz 2024 itibarıyla enflasyon farkı da dahil edilerek 12 bin 500 Türk Lirası'na çıkarılacak.

Temmuz 2024'te en düşük emekli maaşının 12 bin 500 Türk Lirası'na yükseltilmesi planlanıyor.

Halen 10 bin TL maaş alan emekliler, Temmuz 2024'te %25'lik enflasyon farkı da dahil edilerek maaşlarını 12 bin 500 TL olarak alacaklar.

Bu zam oranlarıyla ilgili kanun teklifi, 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülecek.





2024 yılının başında 7 bin 500 TL olan emekli maaşı kök aylığı, daha önce seyyanen artışla 10 bin TL'ye çıkarılmıştı. Bu süreçte, 10 bin TL'nin altında kalan maaşlar da seyyanen artırılacak.

Emekliler, yaklaşan Temmuz ayı ile birlikte zam oranlarını merakla bekliyor. Yapılacak olan bu zamlar, emekli maaşlarının enflasyon karşısında değerini korumasını amaçlıyor ve emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.