11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025, Ülke İş Forumlarıyla Ticareti Büyütecek

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı ana paydaşlığında gerçekleştirilecek 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025, 26-29 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. Organizasyon, ülke iş forumları ve B2B oturumları aracılığıyla ticari diplomaside yeni köprüler kurmayı amaçlıyor.

Dünya Helal Zirvesi Konseyi tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin Ticaret Bakanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu ve çok sayıda resmi kurumun desteğiyle düzenleneceği vurgulandı. Zirve, özellikle KOBİ'ler için küresel pazarlara açılma, ürün tanıtımı ve ihracat ağlarını genişletme açısından önemli fırsatlar sunacak.

B2B görüşmeleri, üreticilerin markalaşma süreçlerini hızlandırmasına ve ihracatın tabana yayılmasına katkı sağlarken, ülke iş forumları doğrudan yabancı yatırımların artmasına, istihdamın güçlenmesine ve teknoloji transferine zemin hazırlıyor. Bu platformlar aynı zamanda bilimsel, teknolojik ve sektörel iş birliklerinin gelişmesine de olanak tanıyor.

Ortak projeler ve sektörler

Sağlık, turizm, enerji, dijital dönüşüm, tarım ve inşaat gibi alanlarda geliştirilen ortak projeler, ülkelerin inovasyon gücünü ve rekabet kapasitesini artırıyor. Ülke pavilyonları, tanıtım etkinlikleri ve medya çalışmaları sayesinde katılımcı ülkelerin üretim kabiliyetleri ve ekonomik güçleri uluslararası alanda daha görünür hale geliyor.

Planlanan iş forumları ve konuşmacılar

11. Dünya Helal Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek Umman İş Forumu'nda Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Müsteşarı, Umman Ticaret Odası Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Finans Ofisi Temsilcisi ve DEİK Türkiye-Umman İş Konseyi başkanı gibi yetkililerin konuşmaları bekleniyor. Yemen İş Forumu'nda Yemen İş Adamları Dernek Başkanı, DEİK Türkiye-Yemen İş Konsey Başkanı ve iki ülkenin büyükelçilerinin konuşmaları öngörülüyor. Zirvede ayrıca Filistin İş Forumu'nda DEİK Türkiye-Filistin İş Konsey Başkanı, Filistin Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve iki ülkenin büyükelçilerinin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Ticari diplomasinin güçlendirilmesi

Uluslararası ticaretin dinamik buluşma noktalarından biri olan ülke iş forumları ve B2B organizasyonları, ülkelerin dış ticaretine, yatırım ekosistemine ve ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlıyor. Bu platformlar, teknoloji, hizmet, bilgi ve yatırım akışını destekleyerek iş dünyası temsilcileri, yatırımcılar ve kamu kurumlarının aynı çatı altında yeni iş birlikleri ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasına imkan tanıyor.

Dünya Helal Zirvesi Konseyi Başkanı Yunus Ete ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "DEİK Türkiye-Umman İş Konseyi ve Umman Ticaret Odası işbirliğiyle, Türkiye-Umman İş Forumu'nun ilk ayağını 26-29 Kasım'da Dünya Helal Zirvesi kapsamında gerçekleştireceğiz. Savunma, enerji, turizm, sağlık, gıda ve lojistik alanlarında işbirliği fırsatları üzerine Umman Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Umman Ticaret Odası ve diğer yetkililerle verimli toplantılar yaptık. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğimizin her alanda güçlenerek devam ediyor olmasından büyük gurur duyuyoruz. Ticari diplomasi alanında bizler de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca, Yemen, Filistin ve Tunus iş forumlarıyla ticarette yeni potansiyelleri ortaya çıkarmayı hedefliyoruz."

Geçen yıl düzenlenen Dünya Helal Zirvesi 50 binin üzerinde ziyaretçi, 500'ün üzerinde katılımcı, 50'nin üzerinde katılımcı ülke ve 100'den fazla ziyaretçi ülkenin katılımıyla gerçekleşmişti.

