Uygun fiyatlara balık, süt, yağ, şeker almak isteyenlerin son iki günü! CarrefourSA marketler indirim için gaza bastı

CarrefourSA market yine yaptı yapacağını ve hafta bitmeden haftanın son gününde yeni bir indirim kampanyasına imza attı. 11 Ocak 2024 tarihinde başlatmış olduğu bu kampanya doğrultusunda; balık, ayçiçek yağı, süt, şeker indirimli fiyatlarla satışta olacak. 14 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek bu kampanya doğrultusunda CarrefourSA marketler lafta değil rafta kampanyası adıyla beş farklı ürüne oldukça uygun fiyatla market reyonlarında yer verecek.

BALIKLAR 119 TL’YE KADAR DÜŞÜYOR

CarrefourSA marketlerin 14 Ocak’a kadar geçerli kılacağı bu indirim kampanyası doğrultusunda taze ve uygun fiyatlı balık almak isteyen vatandaşlar CarrefourSA marketlere koşacak. İki farklı balık çeşidini 14 Ocak 2024 tarihine kadar gayet uygun fiyata satışa çıkartan CarrefourSA marketler, CarrefourSA karta sahip olan vatandaşların yüzlerini güldürecek bu kampanya doğrultusunda Türk somonu 299,99 TL yerine 119,99 TL’ye satacak. Bir diğer balık çeşidi levrek ise indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Levreğin 400 600 gramı 219,99 TL yerine 179,99 TL’ye satışta olacak. Vatandaşlar CarrefourSA kartları ile birlikte kendilerine en uygun CarrefourSA market şubelerinden bu ürünleri satın alabilecek.





AYÇİÇEK YAĞININ BEŞ LİTRESİ 169 TL’YE DÜŞTÜ

CarrefourSA marketlerin başlatmış olduğu kampanya doğrultusunda CarrefourSA markasının ayçiçek yağı 169 TL’ye düştü. Normalde 185 TL olan bu yağ, 5 litre pet şişe olarak satışı sunuldu. Sncak ayçiçek yağını toplamak isteyen vatandaşlar ellerini çabuk tutsalar iyi edecekler. Toplamda 4000 stok adeti ile vatandaşlara sunulmuş olan bu ayçiçek yağı için son tarihi 14 Ocak 2024. Bu tarihe kadar stoklar bitmeden ayçiçek yağını indirimli şekilde satın almayı unutmayın!

SÜT 19 TL, ŞEKER 129 TL’YE DÜŞÜYOR

CarrefourSA marketlerin 14 Ocak tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyasındaki son ürünler için süt ve şeker olarak belirtildi. Süt, CarrefourSA karta sahip olan vatandaşlar için 22,50 TL’den 19,90 TL’ye düşürüldü Bir litrelik olan bu ürün CarrefourSA markasına ait. CarrefourSA marketin son olarak indirimli şekilde satışa çıkartılacak olan ürünü ise CarrefourSA 5 kilogramlık toz şeker olarak belirtildi. Normalde 139,75 TL olan bu ürün CarrefourSA karta özel olarak 129,90 TL’ye satılacak. Bu ürünlerin stokları 4000 adet olarak belirtildi. Elini çabuk tutan kampanyalı fiyatlardan yararlanabilecek!