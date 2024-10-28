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1200 Megavatlık YEKA Projeleri Hafif Hızla Hayata Geçiyor

Bakan Bayraktar, rüzgar ve güneş enerjisinde büyük ihale duyurularında bulundu.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:53
1200 Megavatlık YEKA Projeleri Hafif Hızla Hayata Geçiyor

YEKA Projeleri Hızla Başlatılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Resmi Gazete'de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışma ilanına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "1200 megavatlık rüzgar enerjisi santrali (RES) ihalesini ilan etmiş olduk. Ayrıca, 800 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) ihalesini de önümüzdeki hafta açıklayacağız," dedi.

Projelerin Detayları

Bakanlıktan alınan verilere göre, Edirne, Sivas ve Kırklareli illerinde gerçekleştirilecek beş projeyle toplamda 1200 megavatlık kapasite hedefleniyor. Güneş enerjisi ihalesinin ise gelecek hafta duyurulması bekleniyor.

İleriye Yönelik Hedefler

Bayraktar, geleceğe yönelik hedefleri hakkında da bilgi vererek, "2035 yılına kadar her yıl en az 2000 megavatlık YEKA ihalesi yapmayı planlıyoruz. Bu projeleri hızlı bir şekilde devreye alarak, 2035 itibarıyla rüzgar ve güneş enerjisinde toplamda 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşmayı amaçlıyoruz," şeklinde konuştu.

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