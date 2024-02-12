14.800 TL’den başlayan fiyatlarla 367 metre karelik arazilerin sahibi olacaksınız! Bakanlık duyurdu

Uygun fiyatlarla arazi sahibi olmak isteyen vatandaşlara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak harika bir duyuru paylaştı. 21 Şubat 2024 tarihinde ihale usulü satışa çıkartılacak 14.800 TL’den arazi satışı gerçekleştireceğini duyurdu. 367,62 metre karelik üç farklı arazinin 21 Şubat’ta sahip olabilirsiniz!

14.800 TL’den başlayan fiyatlarla 367 metre karelik arazilerin sahibi olacaksınız! Bakanlık duyurdu
Yayın Tarihi:

Arazi sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzlerine Milli Emlak gülecek. Milli Emlak, Erzurum’un Aşkale ilçesinde 14.800 TL başlangıç fiyatıyla 367,62 metre karelik üç farklı arazinin satışını gerçekleştireceği duyurdu. 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirecek olan bu arazi satışı için uygun fiyatlı arazi sahibi olmak isteyen vatandaşlar şimdiden kollarını sıvadı. İşte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak’ın duyurmuş oldu uygun fiyatlı arazi satışının detayları...

ÜÇ FARKLI ARAZİ 14.800 TL’DEN SATIŞTA 

Milli Emlak tarafından Erzurum’un Aşkale ilçesinde arazi sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber duyuruldu. Dokuz gün sonra başlatılacak olan arazi satışları için uygun fiyatlı arazi sahibi olmak isteyen vatandaşlar şimdiden hazırlıklara başladı. 367,62 metre kare iki adet arazi, 367,61 metre kare bir adet arazi 14.800 TL’den satışta olacak. 

14.800 TL’den başlayan fiyatlarla 367 metre karelik arazilerin sahibi olacaksınız! Bakanlık duyurdu

TEMİNAT BEDELİ 3.700 TL OLACAK

Bu üç adet arazi satışı için teminat bedelleri ise 3.700 TL olarak belirlendi. Uygun fiyatlı arazi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ihale usulü satışa konu olan bu 3 araziden birini satın almak istiyorlarsa; ilgilendikleri arazinin 3.700 TL teminat bedelini ödemek durumundalar. 

14.800 TL’den başlayan fiyatlarla 367 metre karelik arazilerin sahibi olacaksınız! Bakanlık duyurdu

3 ARAZİNİN DE SATIŞI 21 ŞUBAT’TA GERÇEKLEŞECEK

İhaleli satışa konu olan 3 arazinin de satışı 21 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Erzurum’da gerçekleşecek olan ihaleli satış için saatler ise 14:00 - 14:20 ve 14:40 şeklinde belirlendi.

 

14.800 TL’den başlayan fiyatlarla 367 metre karelik arazilerin sahibi olacaksınız! Bakanlık duyurdu

Öne Çıkanlar
Altın almak isteyenler bu fırsatı kaçırmasın! 2024 yılında sadece bir kez olacak Altın almak isteyenler bu fırsatı kaçırmasın! 2024 yılında sadece bir kez olacak
Haberi alan kimliğini alıp koşa koşa gidiyor! 10 dakikada cezadan kurtulun Haberi alan kimliğini alıp koşa koşa gidiyor! 10 dakikada cezadan kurtulun
Muz kabuklarını kaynatıp içmek meğer o hastalığın kökünü kazıyormuş! Çöpe atan bin pişman olacak Muz kabuklarını kaynatıp içmek meğer o hastalığın kökünü kazıyormuş! Çöpe atan bin pişman olacak
Çok Okunanlar
Mutfak tüpüne okkalı zam! Ocakları çatlatan zam sonrası güncel mutfak tüpü fiyatları! Mutfak tüpüne okkalı zam! Ocakları çatlatan zam sonrası güncel mutfak tüpü fiyatları! Başvuru yapanlar 3000 TL yardım alacak! Öğrenciler akın akın başvuruya koşuyor Başvuru yapanlar 3000 TL yardım alacak! Öğrenciler akın akın başvuruya koşuyor Beyaz eşyasını uygun fiyata almak isteyenler o markete koşacak! 21 Şubat’ta indirim başlıyor Beyaz eşyasını uygun fiyata almak isteyenler o markete koşacak! 21 Şubat’ta indirim başlıyor Akbank SSK, Bağkur, memur emeklilerine kesenin ağzını açtı! 7000+500 TL ek ödeme müjdesi verildi Akbank SSK, Bağkur, memur emeklilerine kesenin ağzını açtı! 7000+500 TL ek ödeme müjdesi verildi 500.000 TL’ye araba sahibi olacaksınız! Bir kuruş daha fazlasını ödemenize gerek yok 500.000 TL’ye araba sahibi olacaksınız! Bir kuruş daha fazlasını ödemenize gerek yok Canlı yayında emekli ikramiyesini ağzından kaçırdı! Maaşı az gelen emekliler düğün bayram edecek Canlı yayında emekli ikramiyesini ağzından kaçırdı! Maaşı az gelen emekliler düğün bayram edecek