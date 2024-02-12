14.800 TL’den başlayan fiyatlarla 367 metre karelik arazilerin sahibi olacaksınız! Bakanlık duyurdu

Arazi sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzlerine Milli Emlak gülecek. Milli Emlak, Erzurum’un Aşkale ilçesinde 14.800 TL başlangıç fiyatıyla 367,62 metre karelik üç farklı arazinin satışını gerçekleştireceği duyurdu. 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirecek olan bu arazi satışı için uygun fiyatlı arazi sahibi olmak isteyen vatandaşlar şimdiden kollarını sıvadı. İşte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak’ın duyurmuş oldu uygun fiyatlı arazi satışının detayları...

ÜÇ FARKLI ARAZİ 14.800 TL’DEN SATIŞTA

Milli Emlak tarafından Erzurum’un Aşkale ilçesinde arazi sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber duyuruldu. Dokuz gün sonra başlatılacak olan arazi satışları için uygun fiyatlı arazi sahibi olmak isteyen vatandaşlar şimdiden hazırlıklara başladı. 367,62 metre kare iki adet arazi, 367,61 metre kare bir adet arazi 14.800 TL’den satışta olacak.





TEMİNAT BEDELİ 3.700 TL OLACAK

Bu üç adet arazi satışı için teminat bedelleri ise 3.700 TL olarak belirlendi. Uygun fiyatlı arazi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ihale usulü satışa konu olan bu 3 araziden birini satın almak istiyorlarsa; ilgilendikleri arazinin 3.700 TL teminat bedelini ödemek durumundalar.





3 ARAZİNİN DE SATIŞI 21 ŞUBAT’TA GERÇEKLEŞECEK

İhaleli satışa konu olan 3 arazinin de satışı 21 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Erzurum’da gerçekleşecek olan ihaleli satış için saatler ise 14:00 - 14:20 ve 14:40 şeklinde belirlendi.



