Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 472 Bin Liraya Yükseldi

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 472 bin lira olarak belirlendi.

Altın piyasasında yapılan işlemler sonucunda fiyatlar, en düşük 3 milyon 420 bin lira ve en yüksek 3 milyon 485 bin lira seviyelerine ulaştı. Gün sonunda, kilogram fiyatında %0,1'lik bir artış yaşandı ve fiyat, dünkü kapanışa kıyasla 2 bin lira yükseldi.

Önceki gün 3 milyon 470 bin lira seviyesinden kapanan standart altının kilogram fiyatı, yatırımcıların dikkatini çekti. KMKTP'de, altın ile ilgili toplam işlem hacmi 3 milyar 330 milyon 650 bin 796,70 lira olurken, işlem miktarı ise 966,15 kilogram olarak kaydedildi.

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Uğuras Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi yer aldı.

İşlem Verileri

Bugünkü işlemlere ait veriler şu şekilde: