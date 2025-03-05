Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 472 Bin Liraya Yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı, İstanbul borsasında 3 milyon 472 bin liraya ulaştı. İşlem hacmi ise 3,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:59
Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 472 Bin Liraya Yükseldi

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 472 bin lira olarak belirlendi.

Altın piyasasında yapılan işlemler sonucunda fiyatlar, en düşük 3 milyon 420 bin lira ve en yüksek 3 milyon 485 bin lira seviyelerine ulaştı. Gün sonunda, kilogram fiyatında %0,1'lik bir artış yaşandı ve fiyat, dünkü kapanışa kıyasla 2 bin lira yükseldi.

Önceki gün 3 milyon 470 bin lira seviyesinden kapanan standart altının kilogram fiyatı, yatırımcıların dikkatini çekti. KMKTP'de, altın ile ilgili toplam işlem hacmi 3 milyar 330 milyon 650 bin 796,70 lira olurken, işlem miktarı ise 966,15 kilogram olarak kaydedildi.

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Uğuras Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi yer aldı.

İşlem Verileri

Bugünkü işlemlere ait veriler şu şekilde:

  • Standart TL/KG: Önceki Kapanış: 3.470.000,00
  • Dolar/Ons: Önceki Kapanış: 2.963,30
  • En Düşük: 3.420.000,00, Dolar/Ons En Düşük: 2.914,50
  • En Yüksek: 3.485.000,00, Dolar/Ons En Yüksek: 2.965,70
  • Kapanış: 3.472.000,00, Dolar/Ons Kapanış: 2.914,50
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.467.484,92, Dolar/Ons Ağırlıklı Ortalama: 2.935,07
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.330.650.796,70
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 966,15
  • Toplam İşlem Adedi: 66

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin Bayram İkramiyesi Beklentisi Sarsıcı Rakamlarla Gündemde

KOSGEB Kayseri'den Girişimcilere 800 Milyon TL Destek Paketi

Dündar, 17 Mart’ta Sigara Zammını Duyurdu!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şimşek ve Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile Ekonomik İşbirliğini Görüştü
2
ABD'de Fabrika Siparişleri Ocak'ta %1,7 Arttı
3
ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Tartışmalı Ekonomik Anlaşma Açıklaması
4
Trabzon'da Ocak Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı
5
2025'e İhracatta Çifte Rekor! Ocak Ayı Verileri Açıklandı
6
ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Enflasyon Verilerini Değerlendirdi

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

Emeklilikte Çığır Açacak Düzenleme: Erken Emeklilik Hayali Gerçek Oluyor

Devletten Emeklilere Kıyak: Yüzde 30 Destek ile Yeni Dönem Başlıyor

Dündar, 17 Mart’ta Sigara Zammını Duyurdu!

Emeklilerin Bayram İkramiyesi Beklentisi Sarsıcı Rakamlarla Gündemde

KOSGEB Kayseri'den Girişimcilere 800 Milyon TL Destek Paketi

Diyarbakır'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Otobüsler Bedava