16. Rekabet Kongresi: Eğitim ve Teknolojinin Rolü Vurgulandı

Rekabet Kongresi "Rekabet, Eğitim ve Teknoloji" Ana Temasıyla Toplandı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, teknoloji tabanlı girişimcilik, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme alanlarına odaklanarak, Türkiye'nin rekabet gücünü artırma kararlılığını vurguladı. Dönmez, "Teknoloji tabanlı girişimcilik, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme gibi alanlara odaklanarak ülkemizin rekabet gücünü artırmak için kararlılıkla ilerliyoruz," dedi.

Kongre Detayları

Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak ve sektörlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından düzenlenen Rekabet Kongresi, bu yıl 16. kez gerçekleştirildi. Kongre, "Rekabet, Eğitim ve Teknoloji" ana teması altında 50 sektörel derneği temsil eden 13 bin işletme ve iş insanına hitap etti. SEDEFED, aynı zamanda 20’nci yılına özel kutlamalar düzenledi.

Bakan Dönmez'in Açıklamaları

Bakan Dönmez, teknolojik ürünleri yerli ve milli imkanlarla üretmenin öneminin yanı sıra insan kaynağının nitelik ve yetkinliğini artıracak adımların ülkeye refah getireceğini vurguladı. Ayrıca, yakın zamanda başlatılan HIT-30 Programı ile Türkiye'nin 2030'a kadar yüksek teknoloji üretiminde küresel bir merkez olmayı hedeflediğini açıkladı.

Türk İş Dünyasının Görüşleri

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Türkiye’nin güç dengesindeki rolünü artırmak için eğitimde nitelikli insan kaynağını artırmak gerektiğini belirtti. Sönmez, enflasyonun azaltılması ve finansal sistemin güçlendirilmesi gibi konuların rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

TÜSİAD ve SEDEFED'in Vurguları

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, üretim yapısını yüksek teknolojili ürünler ve yeşil ekonomi doğrultusunda dönüştürmenin önemine dikkat çekti. Turan, eğitim sistemlerini günün koşullarına uygun hale getirmenin zorunlu olduğunu dile getirdi.

SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, rekabet mücadelesinin artık bir liderlik yarışı olduğunu belirtti. Erdem, güven ortamının sağlanmasının Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak için kritik bir unsur olduğunu vurguladı.

Sonuç

Kongre, eğitim ve teknolojinin önemini gözler önüne sererken, Türkiye’nin rekabet gücünü artırma konusundaki stratejileri belirleme fırsatı sundu. Katılımcılar, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda atılacak adımların hayati olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.