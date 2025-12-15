Tapuda satışlar 3 milyonu geçti: Konut satışları ve tapu harçlarında kritik eşik

Tapuda satışlar 3 milyonu geçti: Konut ve harç verileri mercek altında

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı ve emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, tapu dairelerinde Aralık ayının ikinci haftası itibarıyla gerçekleşen satış işlemlerinin önemli bir eşik aştığını açıkladı. Piyasadaki hareketlilik, yıl sonu beklentileri ve tapu harçlarındaki olası artışlar uzman değerlendirmeleriyle birlikte ele alınıyor.

Satış rakamları ve tapu harçları

"Gayrimenkul piyasasındaki özellikle Aralık ayında yoğun bir satış hareketliliği söz konusu. Tüm gayrimenkul satışlarında 15 Aralık itibarı ile toplam satış işlem sayısı 3 milyon sınırını geçti. Yıl içindeki toplam tapu harcı geliri ise rekor bir seviyede artarak şimdiden 130 milyar lirayi geçti. Toplam harç gelirlerinin yaklaşık yüzde 30’u ise İstanbul’daki işlemlerden elde edildi. BDDK verilerine göre de konut kredi hacmi 662 milyar lirayı aştı" dedi.

Özelmacıklı ayrıca yıl sonuna kadar satışların 3,2 milyon seviyesine yaklaşmasının, konut satışlarının geçen yıla göre artarak 1 milyon 500 bin sınırını aşmasının ve tapu harcı gelirlerinin 140 milyar TL seviyesini yakalayabilmesinin beklendiğini belirtti.

Beklettiğiniz satışlar için son 15 gün uyarısı

"Gerek müteahhitlerin yapacakları işlemler için gerekse de tapu işlemini sonra yaparız diyen eş, dost ve akrabalar için son 15 günlük süre iyi değerlendirilmeli. 2026 yılında uygulanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılı değerlerinin en fazla iki katı olarak belirlendi. Lakin bu durum satış bedellerinde 3 kata yakın bir fark oluşturabilecek. Tapu harcı rayiç değerden az olmamak kaydı ile gösterilen değer üzerinden toplamda %4 olarak tahsil ediliyor. Bu nedenle tapu harcındaki artış yeni yılda bu satışları oldukça etkileyecek. Bunun yanında tapu harcı dışında ödenen döner sermaye ücreti ödemesi ise her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Bu durumda örneğin İstanbul’da tapuda satış işlem başına alınan 5.323,50 TL’lik döner sermaye bedeli yüzde 25,49 artışla 2026 yılında yaklaşık 6.680,50 TL olacak" diye konuştu.

Ev Sahibi Türkiye başvurularında son hafta

81 ilde 500 bin sosyal konut üretimini hedefleyen Ev Sahibi Türkiye projesinde başvuruların son haftaya girdiğine dikkat çeken Özelmacıklı, "Özellikle dar gelirli vatandaşların uygun koşullarla ev sahibi olmasını amaçlayan proje kapsamında e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık Perşembe, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası aracılığıyla yapılan başvurular ise 19 Aralık Cuma günü sona erecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliği kuraları 29 Aralık’ta başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Henüz başvuru yapmamış olan vatandaşların, bu önemli fırsatı kaçırmamaları için başvurularını belirtilen tarihler dolmadan tamamlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konut kredileri ve piyasa beklentileri

Özelmacıklı, konut kredisi faizlerinde yıl sonunda %2,5 seviyelerine yaklaşma beklentisi bulunduğunu, ancak güncel seviyelerin yaklaşık 2,65 civarında olduğunu söyledi. "Yüzyılın konut projesindeki başvuruların 5,5 milyon seviyesinde olması konuta ne kadar çok ihtiyaç olduğunun bir göstergesi. Burada faizlerin yüzde 2 seviyesinin altına gerilemesi ile ipotekli satışlarda yüksek bir artış bekliyoruz. Konutta reel fiyat düşüşlerinin sonuna geldik. Faiz düşüşü kapsamında yatırımcılar için gayrimenkul piyasasındaki fırsatlar da sepette yer almalı" diyerek sözlerini noktaladı.

Uzman uyarısı: Tapu işlemlerini erteleyenler için son dönem fırsatlarının ve vergi-değer güncellemelerinin satış maliyetlerini doğrudan etkileyebileceği vurgulanıyor.

ALTIN EMLAK GLOBAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA HAKAN ÖZELMACIKLI