17. Türkiye Yatırım Konferansı New York'ta: DEİK Resepsiyonu ve Türkevi Buluşması

17. Türkiye Yatırım Konferansı New York'ta

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında New York'ta resepsiyon verildi.

Resepsiyon ve katılımcılar

Resepsiyon, New York Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Murat Özyeğin ile Türkiye ve ABD'den iş dünyası temsilcileri katıldı.

Özyeğin'in değerlendirmesi

Murat Özyeğin, konuşmasında Türkiye ile ABD ilişkilerinin önemli bir dönüm noktasında olduğunu vurguladı. Özyeğin, "Bu ortam, ABD'li ve Türk dostlarımız arasında birlikte neler yapabileceğimizin potansiyelini gösteriyor." dedi.

Konferansın açılışı: Türkevi'nde yuvarlak masa

TAİK tarafından düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı ABD'nin New York kentinde başladı. Konferansın ilk gününde Türkiye ve ABD'den iş insanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkevi'nde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Söz konusu toplantıya Fortune 100 listesinde yer alan 25 Amerikan şirketinin üst düzey temsilcileri ile ABD ile yatırım ve iş ilişkisi bulunan Türk şirketlerini temsil eden yöneticiler katıldı.

Türkiye ve ABD arasında ticaretin ve yatırımların artması amacıyla düzenlenen etkinlikler 3 gün sürecek.