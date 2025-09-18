17. Türkiye Yatırım Konferansı (TRICON) New York'ta — 22-24 Eylül

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı (TRICON), 22-24 Eylül tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek etkinlikte Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin stratejik yol haritası ele alınacak.

Program ve katılımcılar

Konferans kapsamında sektörel odaklı yuvarlak masa toplantıları ve yatırımcı buluşmaları düzenlenecek. Yuvarlak masa toplantısına Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Fatih Karahan, DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Murat Özyeğin ile iki ülkenin önde gelen şirketlerinin karar vericileri katılacak.

Toplantılarda ayrıca Fortune 100 listesinde yer alan 20 Amerikan şirketinin üst düzey yöneticileri yer alacak. Konferansın ilk günü, Türk ve ABD'li iş dünyası ve kamu temsilcilerini bir araya getirecek resepsiyonla New York Halk Kütüphanesi'nde sona erecek.

Enerji odaklı oturum

Konferans, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile ABD'li enerji şirket temsilcilerinin katılacağı yuvarlak masa toplantısıyla devam edecek. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji sektöründeki yatırım fırsatlarını, bölgesel enerji merkezi vizyonunu ve enerji arz güvenliği konularını aktaracak.

Görüşmelerde yenilenebilir enerji, petrol ve doğal gaz arama-üretim projeleri, enerji depolama teknolojileri, elektrik iletim altyapısı ve hidrojen yatırımları gibi stratejik alanlardaki avantajlar ele alınacak.

Yatırımcılarla geniş katılımlı buluşma

Konferansın son gününde, TAİK ve JP Morgan işbirliğiyle düzenlenecek geniş katılımlı yatırım konferansında 150'yi aşkın Amerikalı kurumsal yatırımcı ve fon yöneticisi Türkiye ekonomisini dinleyecek.

OVP sonrası ilk uluslararası buluşma

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasının hemen ardından uluslararası yatırımcılarla ilk kez bir araya gelecek. Şimşek, programın enflasyonla mücadele, mali disiplin ve yatırım ortamının iyileştirilmesine dair hedeflerini küresel finans çevrelerine aktaracak ve kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle beklentileri değerlendirecek.

Ticaret ve para politikası gündemi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret stratejisi, ihracat hedefleri ve ABD ile ticari ilişkilerdeki fırsatları yatırımcılara sunacak. Bolat ayrıca, Trump hükümetinin açıklamış olduğu yeni gümrük tarifelerine yönelik strateji ve ABD ile devam eden ticaret anlaşması görüşmelerinin güncel durumunu paylaşacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan ise para politikası, enflasyon görünümü ve finansal istikrar konularında değerlendirmelerde bulunacak.

Sonuç

Üç gün sürecek olan 17. Türkiye Yatırım Konferansı, bakanlar, karar alıcılar ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Türkiye-ABD ticari ilişkilerinde yeni iş ve yatırım fırsatlarını gündeme taşıyacak.