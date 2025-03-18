1915 Çanakkale Köprüsü, 3 Yılda 7 Milyon Araca Hizmet Verdi

1915 Çanakkale Köprüsü, hizmete girdiği 3 yılda yaklaşık 7 milyon araca ev sahipliği yaparak önemli tasarruflar sağladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:04
1915 Çanakkale Köprüsü, 3 Yılda 7 Milyon Araca Hizmet Verdi

1915 Çanakkale Köprüsü, 3 Yılda 7 Milyon Araca Hizmet Verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son üç yılda yaklaşık 7 milyon araca hizmet sunduğunu açıkladı. Uraloğlu, köprünün ulusal ulaşım projeleri arasındaki önemini vurgulayarak Malkara-Çanakkale Otoyolu ile birlikte kesintisiz kara yolu ulaşımı sağlandığını belirtti.

Dünyanın En Uzun Orta Açık Asma Köprüsü

Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Cumhuriyet'in 100. yılına atıfta bulunarak, 2 bin 23 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olduğunu ifade etti. Köprünün toplam uzunluğu ise 3 bin 563 metre ve 365 ile 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadükleriyle geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşıyor.

Köprünün mimarisinde, Çanakkale Zaferi'ne ithafen inşa edilen 318 metre yüksekliğindeki çelik kuleler yer alıyor. Ayrıca, Seyit Onbaşı'yı anmak için 16 metrelik top mermisi figürleriyle köprünün toplam yüksekliği 334 metreye ulaşıyor.

Boğaz Geçiş Süresi 6 Dakikaya Düştü

Marmara Otoyol ringini tamamlayarak Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ile Çanakkale Boğazı'nda kesintisiz kara yolu bağlantısı sağladıklarını belirten Uraloğlu, boğaz geçiş süresinin 6 dakikaya düştüğünü aktardı.

Köprünün, akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldığını hatırlatan Uraloğlu, projeye dahil edilen 225 bin 250 metre uzunluğundaki fiber optik iletişim altyapısı, olay algılama kamera sistemleri, meteoroloji ölçüm istasyonları ve acil çağrı sistemleriyle en ileri teknoloji ile donatıldığını belirtti.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun sağladığı avantajlar neticesinde yıllık 24 milyar lira zamandan, 1,3 milyar lira akaryakıttan olmak üzere toplamda 25,3 milyar lira tasarruf sağlandığı açıklandı. Ayrıca, çevreye zarar veren karbon salınımı ise 81 bin ton azalmıştır.

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1915 Çanakkale Köprüsü, 3 Yılda 7 Milyon Araca Hizmet Verdi
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