AYESOB: Gerçek Usule Geçen Esnafın Defter ve Beyan İşlemleri Odalar Aracılığıyla Yapılacak

Muhammet Ali Künkcü, 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usule geçen esnafın defter ve beyan işlemlerinin meslek odaları aracılığıyla elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:13
AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle basit usulden gerçek usule geçen esnaf ve sanatkarların defter ve beyan işlemlerinin meslek odaları aracılığıyla elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı.

Düzenlemenin kapsamı ve yürürlük

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği değişikliği ile, basit usulde vergilendirilen ve 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren gerçek usule geçen esnaf ve sanatkarların defter ve beyanname işlemleri için önemli bir pratik düzenleme hayata geçirildi.

Uygulama nasıl işleyecek?

Yeni düzenlemeye göre, işletme hesabı esasına göre defter tutan esnaf üyelerinin defter ve beyanname işlemleri, üye oldukları meslek odaları ve birlikler aracılığıyla elektronik ortamda yürütülebilecek. Bu yetkiyi taşıyan meslek odaları ve birlikler, üyeleri adına Defter-Beyan Sistemi üzerinden işlem yapabilecek.

Şifresi bulunmayan üyeler için başvurular oda aracılığıyla gerçekleştirilecek ve esnaf ile oda arasında Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi imzalanacak.

AYESOB Başkanı'nın değerlendirmesi

Başkan Muhammet Ali Künkcü, düzenlemenin esnaf açısından büyük kolaylık sağladığını vurgulayarak bu uygulamanın defter ve beyan süreçlerini daha sistemli ve güvenli hale getireceğini belirtti. Künkcü, meslek odalarının üyeler adına elektronik ortamda bu işlemleri yürütebileceğini ve bürokratik zorlukların azalacağını ifade etti.

Başkan Künkcü, basit usulden gerçek usule geçen tüm esnaf ve sanatkarları, sürecin sağlıklı yürütülebilmesi adına bağlı bulundukları meslek odalarına müracaat etmeye çağırdı.

