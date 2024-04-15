İş Bankası ATM'lerinden maaş çekenlere müjde! Tek imzaya 12.000 TL ödeme verilecek

Emekliler bildiğiniz gibi geçim sıkıntısı çekmektedir. Hal böyle olunca da emekliler yeni para kazanma yolları aramaktadır. Özellikle bankalar arası promosyon yarışı devam ederken İş Bankası tarafından verilen promosyon da dikkat çekmeyi başardı.

Emeklileri memnun edecek bir haberle İş Bankası ön plana çıkmayı başardı. Bildiğiniz gibi hem kamu bankaları hem de özel bankalar promosyon yarışına devam ediyor. İş Bankası tarafından emekli promosyon rakamları güncellendi. Bu kapsamda maaş tutarına göre değişiklik gösteren emekli promosyonundan faydalanmak için siz de öncelikle İş Bankasından 3 yıl maaş alma sözü vermeniz gerekiyor. İş Bankası emekli promosyon rakamları aşağıdaki gibidir.

10 Bin TL'ye kadar maaş alan emekli vatandaşlara 5 Bin TL,

10 Bin TL ve 15 Bin TL'ye kadar maaş alan emeklilere 8 Bin TL,

15 Bin TL ve 20 Bin TL arasında maaş alan emeklilere 10 Bin TL,

20 Bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere de 12 Bin TL emekli promosyonu ödenmektedir.

İş Bankası Emekli Promosyonu Nasıl Alınır?

İş Bankası emekli promosyonundan faydalanmak için sizin de İş Bankası şubesine giderek 3 yıl aynı bankadan maaş alma sözü vermeniz gerekiyor. İş Bankası müşterisi olduktan sonra emekli promosyonu hesaplara 3 iş günü içerisinde yatırılmaktadır. Siz de İş Bankası müşterisi olduktan sonra maaş oranınıza göre emekli promosyonundan faydalanabilirsiniz.