2. AmChams Bölgesel Ekonomi Zirvesi Atina'da Gerçekleşti

Geçtiğimiz günlerde, 2. AmChams Bölgesel Ekonomi Zirvesi, 18 ülkeden 150'nin üzerinde kamu ve iş dünyası temsilcisinin katılımıyla Atina'da düzenlendi. Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan AmCham'leri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte, 120 farklı birebir toplantı yapılarak bölgesel ekonomik iş birliklerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nden Bekir Polat'ın Açıklamaları

Etkinliğin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Türkiye'nin jeostratejik konumunu vurgulayarak, "Yakın coğrafyasında dünyanın en canlı ve dinamik pazarlarını barındıran bölgemiz, yatırım dostu iş ortamı ile dikkat çekmektedir," dedi.

Polat, Türkiye'nin yatırım cazibe merkezi olma özelliğini pekiştiren unsurların önemine değinerek, "AmCham Bölgesel Ekonomi Zirvesi, bu dinamizmin hissedildiği bir dönemde gerçekleşiyor. Bölgemizdeki AmCham kuruluşları, sürdürülebilir büyümeyi desteklemede önemli roller üstleniyor," ifadelerinde bulundu.

AmCham Türkiye'den Emre Karter'in Değerlendirmeleri

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter ise, bu yılki zirvenin geçmişteki etkinliklerden daha geniş bir katılımla yapıldığını belirterek, "Bu zirve, yalnızca yüksek ekonomik potansiyele sahip bir bölgeyi bir araya getirmekle kalmıyor, aynı zamanda ortak değerler ve vizyon etrafında güçlü bir işbirliği modeli ortaya koyuyor," dedi.

Zirve Kapsamındaki Oturumlar

Türk Hava Yolları'nın da sponsorları arasında yer aldığı zirvede, Enerji Güvenliği ve Yeşil Geçiş, Bölgesel Yatırım Fırsatlarına Genel Bakış-AB Ülkeleri, Bölgesel Ekonomik Görünüm-Büyüme, Enflasyon ve İstikrar, Dijital Dönüşüm, Yenilik ve Yapay Zeka Devrimi gibi geniş bir konu yelpazesine yönelik oturumlar düzenlendi.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "AmChams Bölgesel Ekonomi Zirvesi", 18 ülkeden 150'nin üzerinde kamu ve iş dünyası temsilcisini Atina'da konuk etti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat (fotoğrafta), zirveye katılarak konuşma yaptı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "AmChams Bölgesel Ekonomi Zirvesi", 18 ülkeden 150'nin üzerinde kamu ve iş dünyası temsilcisini Atina'da konuk etti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat (fotoğrafta), zirveye katılarak konuşma yaptı.