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2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi: Konut Üretimi ve Sosyal Projeler İyi Yaşanacak

Ankara Gayrimenkul Zirvesi'nde konut üretimi ve sosyal konut projelerine destek üzerine önemli adımlar konuşuldu.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 12:30
2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi: Konut Üretimi ve Sosyal Projeler İyi Yaşanacak

2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi Gerçekleşti

2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in katılımıyla JW Marriott Hotel'de düzenlendi. Zirvede, konut üretimi ve sosyal konut projelerine yönelik stratejiler ele alındı.

Gayrimenkul Yatırım Fonlarıyla Destek

Bakan Yardımcısı Çelik, Türkiye'deki konut üretimi ve sosyal konut projelerinin desteklenmesi amacıyla gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) projelere yatırım yapmalarının önünün açıldığını açıkladı.

“Değişiklikten itibaren proje GYF'lerimizin sayısı 47'ye, toplam büyüklüğü ise 35 milyar liraya ulaştı.” diyen Çelik, bu tür projelerin artmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Ekonomideki Dönüşüm ve Sosyal Konuta Verilen Önem

Çelik, enflasyonla mücadele konusunda atılan arz yönlü adımlar ve yeşil-dijital dönüşüm hedefleriyle çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Özellikle Kovid-19'un etkileri ve Türkiye'nin deprem riski göz önünde bulundurulduğunda sosyal konut projelerinin daha da önem kazandığını vurguladı.

“Son 20 yılda TOKİ tarafından 1,5 milyon sosyal konut inşa edildi.” diyen Çelik, önümüzdeki dönemde 500 bin yeni sosyal konut ve 1 milyon konut arsası projelerinin sürdürüleceğini belirtti.

Finansman Yapısında Değişim İhtiyacı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisindeki kritik rolüne işaret ederek, sektördeki finansal inovasyonların ekonomik etki yaratacağını ifade etti.

Gönül, “GYO’lar, yatırımcılara düzenli gelir ve değer artışı sunarak cazibe kazanıyor.” dedi. Ayrıca kentsel dönüşüm projeleri için gayrimenkul sertifikalarının önemli olduğunu bildirdi.

Finansmana Erişim ve Yeni Modeller Geliştirme İhtiyacı

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, gayrimenkulün sadece yapı malzemeleri ile değil, aynı zamanda kaynak, sermaye ve zekayla inşa edildiğine vurgu yaptı. Yükselen faizler ve azalan likidite nedeniyle, sektörde finansmana erişim modellerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

“Sektörümüzün en temel sorunu yüksek faiz ortamında, finansmana erişim stratejilerini geliştirmek zorundayız.” diyen Çekici, bu yeni yaklaşımın sektörde başarıyı getireceğini belirtti.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneğinin (GYODER) düzenlediği 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi, JW...

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneğinin (GYODER) düzenlediği 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi, JW Marriott Hotel'de gerçekleştirildi. Zirveye, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik (sağ 2), Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül (sol 2) ile GYODER Başkanı Neşecan Çekici (sağda) katıldı.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneğinin (GYODER) düzenlediği 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi, JW...

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneğinin (GYODER) düzenlediği 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi, JW Marriott Hotel'de gerçekleştirildi. Zirveye, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik (sağ 2), Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül (sol 2) ile GYODER Başkanı Neşecan Çekici (sağda) katıldı.

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