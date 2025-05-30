DOLAR
39,24 -0,33%
EURO
44,57 0,1%
ALTIN
4.150,3 0,46%
BITCOIN
4.138.195,17 0,64%

2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde Katılım Finansı Vurgusu

İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen zirvede katılım finansı, uluslararası işbirlikleri ve stratejiler öne çıktı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 13:57
2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde Katılım Finansı Vurgusu

2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İstanbul Finans Merkezi'nin katılım finansının uluslararasılaşmasındaki rolünü vurgulayarak, çeşitli bölgelerdeki işbirliği fırsatlarına dikkat çekti.

Zirvenin Teması ve Katılımcıları

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından, "Türkiye AlBaraka Zirveleri" kapsamında düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi, İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Halkbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşiyor. Zirve, bu yıl "Etkili Bir Küresel Ekonomi Yolunda İslami Ekonomi Stratejileri" teması ile gerçekleştiriliyor.

Strategi Geliştirme ve İşbirlikleri

Dağlıoğlu, katılım finansında stratejiler geliştirdiklerini ve bu stratejilerin kamu kurumlarıyla uygulandığını belirtti. Katılım finansının yerli ve yabancı paydaşları arasındaki işbirliğini artırmanın önemine değinen Dağlıoğlu, "Ofisin genişletilmiş sorumlulukları Türkiye'nin yatırım ortamını küresel iş dünyasına tanıtma konusunda önemli bir dönüm noktası olacak" ifadelerini kullandı.

Geçmiş Çabaların Devamı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı, İstanbul Finans Merkezi'nin katılım finansının geliştirilmesinde önemli adımlar attığını belirterek, geçmiş çabaların doruk noktasını dört ana odak alanı aracılığıyla ileriye taşıma hedefinde olduklarını ifade etti.

2022-2025 dönemini kapsayan Katılım Finansman Strateji Belgesi'nde devam eden eylem maddelerinin tamamlanacağını belirten Dağlıoğlu, ayrıca yeni Katılım Finansman Strateji Belgesi'ni bu yılın son çeyreğinde başlatmayı planladıklarını söyledi.

Proje Geliştirme ve Eğitim Programları

Katılım finansmanı kapsamında bazı işbirlikleri kurmayı amaçladıklarını dile getiren Dağlıoğlu, "Finans sektörü ve akademi işbirliklerini artırmak gibi sağlam girişimlere olanak tanıyan mekanizmaları tanıtmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülecek katılım finansı eğitim programı için gerekli materyallerin hazırlanması da önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin İstanbul Finans Merkezi ile küresel İslami finansın bağlantı noktası olma vizyonunun altını çizerek, ofisin katılım finansının sınırlarını aşmak için var gücüyle çalışacağını belirtti.

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından, "Türkiye AlBaraka Zirveleri" kapsamında düzenlenen "2....

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından, "Türkiye AlBaraka Zirveleri" kapsamında düzenlenen "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi", İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü'nde başladı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, zirveye katılarak konuşma yaptı.

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından, "Türkiye AlBaraka Zirveleri" kapsamında düzenlenen "2....

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından, "Türkiye AlBaraka Zirveleri" kapsamında düzenlenen "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi", İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü'nde başladı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, zirveye katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Şimşek: İslami Finansman Kanunu Üzerinde Çalışıyoruz
2
PTT'den Kargo Kutuları için Yenilik: Geri Dönüşüm Sistemine Geçiş
3
15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı Tamamlandı
4
2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi Başladı
5
TCMB Başkanı Karahan'dan Kaliteli Eğitim Vurgusu
6
ASPİLSAN Enerji, Karbon Ayak İzini Düşüren Pil ve Bataryalar Üretiyor
7
Tarım Bakan Yardımcısı Polat'tan Zirai Don Açıklaması: Sigortaya Dikkat!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu