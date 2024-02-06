20 konut 120 ay vadeyle satışa çıkartılıyor! Açık arttırmaya son 2 gün kaldı

Ankara'nın gözde bölgelerinden biri olan Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm projesindeki konut satışları için büyük bir heyecan yaşanıyor. Açık artırmalı satışa sayılı günler kala nefesler tutulmuş durumda. Vatandaşla uygun fiyatlara Ankara’da konut sahibi olmak istiyorlarsa, bu fırsat kesinlikle kaçmaz nitelikte. İşte 2 gün sonra gerçekleşecek 120 ay vadeli 20 konut satışının detayları…

%25 PEŞİNAT ÖDEMESİYLE TOKİ’DEN EV SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN OLACAK

Ankara Kızılcahamam Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan açık artırmada, 20 konutun satışı planlanıyor. Uygun fiyatlarla Toki’den konut sahibi olmak isteyenler, %25 peşinat ve 120 ay vade seçeneğiyle ev sahibi olma fırsatını yakalayacaklar.

TEMİNATINI YATIRAN AÇIK ARTTIRMAYA KATILABİLECEK

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, T.Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş'nin herhangi bir şubesine katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Teminat miktarının satın alınmak istenilen konut adedi kadar olması gerektiğinin altı çizildi. Halkbank Proje Kodu: 263196805, Ziraat Proje Kodu: 202400001 olarak belirtildi.





36 AY SONRA KONUTLAR TESLİM EDİLECEK



Ankara Kızılcahamam Kentsel Dönüşüm Projesi, 95 konut ve 17 dükkanı kapsıyor. Bu proje kapsamında satışa çıkartılan konutların teslim tarihi ise 36 ay olarak belirlendi. %1 KDV oranı uygulanacağı da aktarılan bilgiler arasında.

EN UYUN DAİRENİN FİYATI 2.995.434,00 TL’DEN BAŞLIYOR

Ankara Kızılcahamam Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, 95 konut ve 17 dükkanın bulunduğu projede, en uygun fiyatlı dairenin muhammen bedeli 2.995.434,00 TL olarak belirlendi. Daireler için memur maaş artışı esas alınacak ve ödeme koşulları %25 peşinat ve 120 ay vade şeklinde olacak.

Projede söz konusu olan en ucuz daire 4+1 konut tipine sahip. Bu dairenin toplam alanı ise 150.6 m² olarak duyuruldu. Vatandaşlar 20 adet konutun satışı için en düşük teminat tutarı olan 200 bin TL’yi gözden çıkarmak durumunda.