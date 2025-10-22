Türkiye'de 2025-2026 Zeytin Rekoltesi 2,45 Milyon Ton Bekleniyor

UZZK Başkanı Mustafa Tan, 2025-2026 sezonu zeytin rekoltesinin 2 milyon 450 bin ton olmasının beklendiğini; sofralık 740 bin, zeytinyağı 310 bin ton şeklinde tahmin edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 17:47
Türkiye'de 2025-2026 Zeytin Rekoltesi 2,45 Milyon Ton Bekleniyor

Türkiye'de 2025-2026 Zeytin Rekoltesi 2,45 Milyon Ton Bekleniyor

UZZK Başkanı Mustafa Tan: "Geçen yıla göre yüzde 35 azalma"

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan, 2025-2026 sezonu için Türkiye genelinde 2 milyon 450 bin ton zeytin rekoltesi beklendiğini açıkladı. Tan, açıklamayı Balıkesir'in Edremit ilçesindeki ofisinde gazetecilere yapıldı.

Tahmin çalışmalarının, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulan ve UZZK, odalar, borsalar, Ege İhracatçı Birlikleri ile üretici birlikleri gibi sektör paydaşlarının yer aldığı komisyonlarca, 41 ilde hem yerinde hem masada yürütülen tartışmalarla belirlendiğini belirten Tan, bu sezonun zeytincilikte "yok yılı" olarak tanımlandığını söyledi.

Tan, rekoltenin geçen yıla göre tam yüzde 35 azalma gösterdiğini vurgulayarak, "Geçen yılki rakamdan tam yüzde 35 azalmayla toplam 2 milyon 450 bin ton zeytin üretimi gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu üretim tabii ki geçen yıla göre düşüktür ancak daha önceki 'yok' yıllarına göre yüksekçe bir rakamdır. Dolayısıyla bu da bizim yeni dikim alanlarındaki gelişmenin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Rekolte dağılımına ilişkin bilgi veren Tan, sofralık zeytinin 740 bin ton olarak tahmin edildiğini ve bunun geçen seneye yakın bir seviye olduğunu aktardı. Ayrıca, zeytinin bu yıl iri daneli olduğuna dikkat çekerek, 310 bin ton zeytinyağı üretiminin öngörüldüğünü kaydetti.

Tan, sektördeki gelişmelere değinerek, 15 yıl önce 90 milyon olan geleneksel ağaç sayısının bugün yaklaşık 110 milyona ulaştığını, bunun da "var" ve "yok" yılları arasındaki farkı azalttığını belirtti. Türkiye'nin üretici bir ülke olduğunu ve hem iç piyasaya hem de ihracata yetecek miktarda zeytinyağı bulunduğunu sözlerine ekledi.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyince (UZZK), 2025-2026 sezonunda 2 milyon 450 bin ton zeytin...

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyince (UZZK), 2025-2026 sezonunda 2 milyon 450 bin ton zeytin rekoltesi beklendiği bildirildi.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyince (UZZK), 2025-2026 sezonunda 2 milyon 450 bin ton zeytin...

İLGİLİ HABERLER

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni Türkiye Innovation Week 2025'te
2
Türkiye'de 2025-2026 Zeytin Rekoltesi 2,45 Milyon Ton Bekleniyor
3
Altın Fiyatları Güncel: Gram Altın 3,410 Lira, Çeyrek Altın 5,720 Lira
4
Orman İnovasyon Haftası: Uluslararası Ortaklıklar ve Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Hedefi
5
Yapay Zeka Zirvesi 2025 Ankara'da: Gençlik, Veri ve Dijital Ekonomi Öne Çıktı
6
Yapay Zeka Zirvesi 2025: Türkiye'ye Yeni Veri Merkezi Yatırımları ve Eylem Planı Sinyali
7
Cevdet Yılmaz Düzce'de: 500 Bin Sosyal Konut ve Ekonomide Hedefler

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi