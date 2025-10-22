Türkiye'de 2025-2026 Zeytin Rekoltesi 2,45 Milyon Ton Bekleniyor

UZZK Başkanı Mustafa Tan: "Geçen yıla göre yüzde 35 azalma"

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan, 2025-2026 sezonu için Türkiye genelinde 2 milyon 450 bin ton zeytin rekoltesi beklendiğini açıkladı. Tan, açıklamayı Balıkesir'in Edremit ilçesindeki ofisinde gazetecilere yapıldı.

Tahmin çalışmalarının, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulan ve UZZK, odalar, borsalar, Ege İhracatçı Birlikleri ile üretici birlikleri gibi sektör paydaşlarının yer aldığı komisyonlarca, 41 ilde hem yerinde hem masada yürütülen tartışmalarla belirlendiğini belirten Tan, bu sezonun zeytincilikte "yok yılı" olarak tanımlandığını söyledi.

Tan, rekoltenin geçen yıla göre tam yüzde 35 azalma gösterdiğini vurgulayarak, "Geçen yılki rakamdan tam yüzde 35 azalmayla toplam 2 milyon 450 bin ton zeytin üretimi gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu üretim tabii ki geçen yıla göre düşüktür ancak daha önceki 'yok' yıllarına göre yüksekçe bir rakamdır. Dolayısıyla bu da bizim yeni dikim alanlarındaki gelişmenin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Rekolte dağılımına ilişkin bilgi veren Tan, sofralık zeytinin 740 bin ton olarak tahmin edildiğini ve bunun geçen seneye yakın bir seviye olduğunu aktardı. Ayrıca, zeytinin bu yıl iri daneli olduğuna dikkat çekerek, 310 bin ton zeytinyağı üretiminin öngörüldüğünü kaydetti.

Tan, sektördeki gelişmelere değinerek, 15 yıl önce 90 milyon olan geleneksel ağaç sayısının bugün yaklaşık 110 milyona ulaştığını, bunun da "var" ve "yok" yılları arasındaki farkı azalttığını belirtti. Türkiye'nin üretici bir ülke olduğunu ve hem iç piyasaya hem de ihracata yetecek miktarda zeytinyağı bulunduğunu sözlerine ekledi.

