2023 Bütçe Uygulama Sonuçları: Gelir ve Giderlerde Büyük Artışlar

2023 Bütçe Uygulama Sonuçları Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi, ocak-kasım 2023 döneminde toplam 9 trilyon 70 milyar 221 milyon lira harcama yaptı.

Bütçe Gelirleri ve Giderleri

Bu dönemde merkezi yönetim bütçe gelirleri ise 7 trilyon 793 milyar 286 milyon lira olarak kaydedildi. Kasım ayı itibarıyla merkezi yönetim bütçe giderleri, 2023'te 956 milyar 105 milyon lira ile bir önceki yılın aynı ayına göre %42,5 artış gösterdi.

2024 Yılı Ödeneği ve Harcamalar

2024 yılı için merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon lira ödeneğin %8,6'sı kullanılmış durumda. Faiz dışı denge, geçen yıl kasımda 170 milyar 235 milyon lira fazla iken, bu yıl aynı ayda 129 milyar 652 milyon lira fazla olarak gerçekleşti.

Personel ve Sosyal Güvenlik Giderleri

Kasım ayında personel giderleri %81,8 artarak 243 milyar 730 milyon lira oldu. Bunun yanı sıra, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, %74,5 artışla 28 milyar 984 milyon lira seviyesine ulaştı.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri, 78 milyar 725 milyon lira olarak gerçekleşti. Öngörülen bütçenin %11,6'sı harcandı. Kasımda cari transferler ise %44,6 artarak 343 milyar 188 milyon lira oldu.

Gelirlerdeki Artış

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, kasımda 746 milyar 810 milyon lira iken, bu yıl %25,8 artışla 939 milyar 460 milyon lira olarak kaydedildi. Vergi gelirleri tahsilatı ise 819 milyar 446 milyon lira ile %22,6 artış gösterdi.

Ocak-Kasım Dönemi Sonuçları

Ocak-kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri, %74,7 artışla 9 trilyon 70 milyar 221 milyon lira olurken; bütçe gelirleri de %67,2 artarak 7 trilyon 793 milyar 286 milyon lira seviyesine yükseldi.

Vergi Türlerine Göre Değişim

Bu süreçte, gelir vergisi %119,8, kurumlar vergisi %13,5, özel tüketim vergisi %57,5 oranında arttı. Böylece vergi gelirlerindeki genel artış, geçen yılın aynı dönemine göre %62,5 oranında kaydedildi.

Bütün bu veriler, merkezi yönetim bütçesinin 2023 yılı itibarıyla önemli bir büyüme kaydettiğini gösteriyor ve bütçenin yönetimindeki stratejilerin etkisini ortaya koyuyor.