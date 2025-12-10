DOLAR
42,59 -0,04%
EURO
49,6 -0,07%
ALTIN
5.744,83 0,33%
BITCOIN
3.968.311,27 -0,14%

ESO Başkanı Kesikbaş: 2026'dan umutluyuz — Eskişehir sanayisinde finansman beklentisi

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, 2025 değerlendirmesi sonrası 2026'da finansmana erişim, düşük maliyet ve enflasyonla mücadeleyle toparlanma beklediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:42
ESO Başkanı Kesikbaş: 2026'dan umutluyuz — Eskişehir sanayisinde finansman beklentisi

ESO Başkanı Kesikbaş: 2026'dan umutluyuz — Eskişehir sanayisinde finansman beklentisi

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın değerlendirmesi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, 2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde 2026'dan umutlu olduğunu belirtti.

Kesikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2025 yılı ortalama kesen, ciroların bir miktar arttığı ama kârlılıkların minimize olduğu, düştüğü bir yıl" ifadelerini kullandı.

Eskişehir, teknolojisi yüksek önemli bir kent. Kesikbaş, şehrin yüksek teknoloji ihracatında Türkiye’nin ilk 3 kentinden biri olduğunu ve ihracatının yüzde 30’unun yüksek teknoloji ürünlerinden oluştuğunu vurguladı.

Şehirde özellikle KOBİ ölçeğinde finansal nakit sıkışıklığı yaşayan firmaların bulunduğunu aktaran Kesikbaş, Eximbank kredileri ve reeskont kredilerinin artıkça bu sorunların giderileceğini düşündüğünü söyledi.

Kesikbaş, sözlerini, "Devletten finansmana erişim ve finansman maliyetlerinin düşüklüğü, enflasyonla mücadele konularındaki hassasiyetle birlikte umarım 2026’yı iyi geçiririz" diyerek tamamladı.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) BAŞKANI CELALETTİN KESİKBAŞ, "2026 YILINDAN UMUTLUYUZ. DEVLETTEN...

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) BAŞKANI CELALETTİN KESİKBAŞ, "2026 YILINDAN UMUTLUYUZ. DEVLETTEN FİNANSMANA ERİŞİM VE FİNANSMAN MALİYETLERİNİN DÜŞÜKLÜĞÜ, ENFLASYONLA MÜCADELE KONULARINDAKİ HASSASİYETLE BİRLİKTE UMARIM 2026'YI İYİ GEÇİRİRİZ" DEDİ.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) BAŞKANI CELALETTİN KESİKBAŞ, "2026 YILINDAN UMUTLUYUZ. DEVLETTEN...

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Yılbaşı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi: 604 Ürün İncelendi, 82 Aykırılık
2
Denizli'de Geç Kış Balıkta Yağlanmayı Azalttı: Sardalya, Hamsi, İstavrit Öne Çıkıyor
3
TechXtile Challenge’da Finale Kalan Projeler Belirlendi
4
Hazine ve Maliye Bakanlığı 38,4 Milyar TL Kira Sertifikası İhraç Etti
5
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Kopuz'dan 'Boykot' Çağrılarına Sert Tepki
6
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 826 Bin Megavatsaat Üretim
7
Altın almak için son fırsat! Uzman isim 3000 TL'yi göreceği tarihi verdi!

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik