ESO Başkanı Kesikbaş: 2026'dan umutluyuz — Eskişehir sanayisinde finansman beklentisi

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın değerlendirmesi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, 2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde 2026'dan umutlu olduğunu belirtti.

Kesikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2025 yılı ortalama kesen, ciroların bir miktar arttığı ama kârlılıkların minimize olduğu, düştüğü bir yıl" ifadelerini kullandı.

Eskişehir, teknolojisi yüksek önemli bir kent. Kesikbaş, şehrin yüksek teknoloji ihracatında Türkiye’nin ilk 3 kentinden biri olduğunu ve ihracatının yüzde 30’unun yüksek teknoloji ürünlerinden oluştuğunu vurguladı.

Şehirde özellikle KOBİ ölçeğinde finansal nakit sıkışıklığı yaşayan firmaların bulunduğunu aktaran Kesikbaş, Eximbank kredileri ve reeskont kredilerinin artıkça bu sorunların giderileceğini düşündüğünü söyledi.

Kesikbaş, sözlerini, "Devletten finansmana erişim ve finansman maliyetlerinin düşüklüğü, enflasyonla mücadele konularındaki hassasiyetle birlikte umarım 2026’yı iyi geçiririz" diyerek tamamladı.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) BAŞKANI CELALETTİN KESİKBAŞ, "2026 YILINDAN UMUTLUYUZ. DEVLETTEN FİNANSMANA ERİŞİM VE FİNANSMAN MALİYETLERİNİN DÜŞÜKLÜĞÜ, ENFLASYONLA MÜCADELE KONULARINDAKİ HASSASİYETLE BİRLİKTE UMARIM 2026'YI İYİ GEÇİRİRİZ" DEDİ.