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2023 TCMB Döviz Kurları

TCMB tarafından belirlenen güncel döviz kurları ve çapraz kurlar hakkında bilgiler.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:37
2023 TCMB Döviz Kurları

Güncel TCMB Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını güncel verilerle sağlamaktadır. Bu veriler saat 15:30'da belirlenmektedir. İşte TCMB tarafından açıklanan bazı önemli döviz kurları:

Döviz Kurları

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI33.957734.018933.933934.0699
1AVUSTRALYA DOLARI22.965823.115522.860123.2542
1DANİMARKA KRONU5.07355.09855.07005.1102
1EURO37.911837.980137.885238.0371
1İNGİLİZ STERLİNİ44.795645.029244.764345.0967
1İSVİÇRE FRANGI40.000240.257039.940240.3174
1İSVEÇ KRONU3.31533.34963.31303.3573
1KANADA DOLARI25.167125.280625.074025.3767
1KUVEYT DİNARI110.5972112.0444108.9383113.7251
1NORVEÇ KRONU3.21763.23923.21543.2467
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ9.04999.06628.98219.1342
1JAPON YENİ23.388423.543323.301823.6327
1BULGAR LEVASI19.275919.5281--
1RUMEN LEYİ7.57527.6743--
1RUS RUBLESİ0.36920.3740--
1İRAN RİYALİ0.00810.0082--
1ÇİN YUANI4.73794.7999--
1PAKİSTAN RUPİSİ0.12130.1229--
1KATAR RİYALİ9.26199.3831--
1GÜNEY KORE WONU0.02530.0257--
1AZERBAYCAN YENİ MANATI19.863220.1231--
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ9.19379.3140--

Çapraz Kurlar

BirimDöviz CinsiÇapraz Kur
1ABD DOLARI1.4751
1AVUSTRALYA DOLARI1.0
1DANİMARKA KRONU6.6827
1İSVİÇRE FRANGI0.8470
1İNGİLİZ STERLİNİ1.3214
1KANADA DOLARI1.3475
1BULGAR LEVASI1.7518
1RUS RUBLESİ91.46
1İRAN RİYALİ415433
1ÇİN YUANI278.30
1KATAR RİYALİ1332
1AZERBAYCAN YENİ MANATI3.6729
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ-

TCMB'nin belirlediği kurlar, piyasalardaki istikrarı sağlamak amacıyla güncellenmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen TCMB resmi web sayfasını ziyaret ediniz.

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