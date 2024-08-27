2023 TCMB Döviz Kurları

Güncel TCMB Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını güncel verilerle sağlamaktadır. Bu veriler saat 15:30'da belirlenmektedir. İşte TCMB tarafından açıklanan bazı önemli döviz kurları:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|33.9577
|34.0189
|33.9339
|34.0699
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.9658
|23.1155
|22.8601
|23.2542
|1
|DANİMARKA KRONU
|5.0735
|5.0985
|5.0700
|5.1102
|1
|EURO
|37.9118
|37.9801
|37.8852
|38.0371
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|44.7956
|45.0292
|44.7643
|45.0967
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|40.0002
|40.2570
|39.9402
|40.3174
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.3153
|3.3496
|3.3130
|3.3573
|1
|KANADA DOLARI
|25.1671
|25.2806
|25.0740
|25.3767
|1
|KUVEYT DİNARI
|110.5972
|112.0444
|108.9383
|113.7251
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.2176
|3.2392
|3.2154
|3.2467
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|9.0499
|9.0662
|8.9821
|9.1342
|1
|JAPON YENİ
|23.3884
|23.5433
|23.3018
|23.6327
|1
|BULGAR LEVASI
|19.2759
|19.5281
|-
|-
|1
|RUMEN LEYİ
|7.5752
|7.6743
|-
|-
|1
|RUS RUBLESİ
|0.3692
|0.3740
|-
|-
|1
|İRAN RİYALİ
|0.0081
|0.0082
|-
|-
|1
|ÇİN YUANI
|4.7379
|4.7999
|-
|-
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.1213
|0.1229
|-
|-
|1
|KATAR RİYALİ
|9.2619
|9.3831
|-
|-
|1
|GÜNEY KORE WONU
|0.0253
|0.0257
|-
|-
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|19.8632
|20.1231
|-
|-
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|9.1937
|9.3140
|-
|-
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.4751
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|1.0
|1
|DANİMARKA KRONU
|6.6827
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|0.8470
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.3214
|1
|KANADA DOLARI
|1.3475
|1
|BULGAR LEVASI
|1.7518
|1
|RUS RUBLESİ
|91.46
|1
|İRAN RİYALİ
|415433
|1
|ÇİN YUANI
|278.30
|1
|KATAR RİYALİ
|1332
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.6729
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|-
TCMB'nin belirlediği kurlar, piyasalardaki istikrarı sağlamak amacıyla güncellenmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen TCMB resmi web sayfasını ziyaret ediniz.