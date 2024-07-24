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Erdemir Eurobond İhracında Kredi Derecelendirmeleri Belirlendi

Erdemir, Eurobond'unu Fitch ve Moody's'den B+ ve B3 notlarıyla başarıyla satışa sundu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:55
Erdemir Eurobond İhracında Kredi Derecelendirmeleri Belirlendi

Erdemir'in Eurobond İhracı Tamamlandı

Türkiye’nin önde gelen çelik üreticilerinden Erdemir, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's’den sırasıyla B+ ve B3 notunu alarak büyük bir başarıya imza attı.

750 Milyon Dolarlık Tahvil Satışı

Erdemir, 2029 vadeli 750 milyon dolarlık Eurobond satışının tutarının hesaplarına aktarıldığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin uluslararası yatırımcılara satışı 23 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanmıştır," ifadelerine yer verildi.

Yatırımcılar Tarafından Büyük İlgi

Erdemir tahviline yabancı yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. 130'dan fazla uluslararası kurumsal fondan gelen talep, ihraç büyüklüğünün dört katına ulaştı. Bu durum, 2024 yılının en büyük özel sektör tahvil ihracı olarak kaydedildi.

2021'den Sonra İlk Çelik İhracı

Bu tahvil ihracı, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından bu yana gerçekleştiren ilk çelik şirketi ihracı olma özelliğini taşıyor.

Gelecek Planları

Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynakları, kredi portföyünün ortalama vadesini uzatmak ve yatırımlarını finanse etmek amacıyla kullanmayı planlıyor. Bu adımla, bilançosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Fitch Ratings ve Moody's'in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP'a açıklayan...

Fitch Ratings ve Moody's'in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP'a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

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