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Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'daki Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarındaki güncel alış ve satış fiyatları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 17:47
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'daki Güncel Fiyatlar

Döviz Kurları Güncel Değerlendirme

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları aşağıda belirtilmektedir:

İstanbul Serbest Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 32,8440 32,8450
Avro 35,6780 35,6790
Sterlin 42,5250 42,5440
İsviçre Frangı 37,1500 37,1610

Ankara Serbest Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 32,8140 32,8940
Avro 35,6380 35,7180
Sterlin 42,4650 42,6750

Döviz kurlarındaki değişiklikler, piyasa koşullarına göre sürekli olarak güncellenmektedir.

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