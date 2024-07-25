Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'daki Güncel Fiyatlar

Döviz Kurları Güncel Değerlendirme
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları aşağıda belirtilmektedir:
İstanbul Serbest Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,8440
|32,8450
|Avro
|35,6780
|35,6790
|Sterlin
|42,5250
|42,5440
|İsviçre Frangı
|37,1500
|37,1610
Ankara Serbest Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,8140
|32,8940
|Avro
|35,6380
|35,7180
|Sterlin
|42,4650
|42,6750
Döviz kurlarındaki değişiklikler, piyasa koşullarına göre sürekli olarak güncellenmektedir.