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2023'te Dolaylı AR-GE Teşvikleri 59,3 Milyar Liraya Ulaştı

2023 yılında dolaylı AR-GE teşvikleri 59,3 milyar lira ile büyük bir artış gösterdi. KOBİ'ler teşviklerin yüzde 36,1'inden faydalandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:43
2023'te Dolaylı AR-GE Teşvikleri 59,3 Milyar Liraya Ulaştı

Dolaylı AR-GE Teşvikleri Rekor Kırdı

2023 yılı itibarıyla dolaylı AR-GE teşvikleri, bir önceki yıla göre %126,7 artışla 59 milyar 332 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bu rapor, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilk kez açıklanan verilerle destekleniyor.

Teşviklerden Yararlanan Girişim Sayısı

2023 yılında, AR-GE faaliyetlerine yönelik vergi teşviklerinden yararlanan girişim sayısı 9 bin 30 olarak belirlendi. Bu girişimler, başlıca alanlarına göre analize tabi tutulduğunda, 4 bin 575 ile bilgi ve iletişim sektörü liderliği üstlendi.

Teşvik Tutarlarının Dağılımı

Girişimlerin beyan ettiği AR-GE harcama tutarı 146 milyar 558 milyon lira oldu. Bu tutarın %49,5'u imalat sanayi tarafından beyan edilirken, %37,9 ile bilgi ve iletişim ikinci sırada yer aldı.

KOBİ'lerin Teşviklerden Yararlanma Oranı

KOBİ'ler, dolaylı AR-GE teşviklerinin %36,1'inden faydalandı. KOBİ’lerin teşvik tutarı, 21 milyar 409 milyon lira olarak kaydedildi. Bu miktarın %51'i orta ölçekli, %37,2'si küçük ölçekli ve %11,7'si mikro ölçekli girişimlere verildi.

AR-GE Harcamalarının Payı

Dolaylı AR-GE teşviklerinin mali ve mali olmayan şirketlerin AR-GE harcaması içerisindeki payı, 2009 yılında %13,3 iken, geçen yıl bu oran %24,1'e yükseldi. Bu yükseliş, AR-GE yatırımlarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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