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2024-2026 Dönemi Hayvancılık Destekleri Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni hayvancılık destekleme programının detaylarını açıkladı. Aile işletmeleri ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılacak.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:02
2024-2026 Dönemi Hayvancılık Destekleri Açıklandı

Hayvancılık Destekleme Programı Neleri Kapsıyor?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024-2026 yılları için planlanan yeni hayvancılık destekleme programını değerlendirerek, üretim süreçlerinde verim ve kalitenin artırılmasını amaçlayan bir model geliştirdiklerini ifade etti.

Yeni Destekleme Modeli ve Hedefleri

Yumaklı, bu yeni programın Gıda Arz Güvenliği gözetilerek hazırlandığını belirtti. Bakan, "Ülkemiz ihtiyacının yurt içi üretimle karşılanmasını hedefliyoruz. Yerli gen kaynaklarının korunması ve maliyet artışları gibi olumsuz koşullardan, üreticilerimizi korumayı planlıyoruz" dedi.

Destekleme Kriterleri ve Aile İşletmeleri

Yeni program ile belirlenen kriterleri yerine getiren işletmelere ilave destek sağlanacak. Özellikle aile işletmelerine pozitif ayrımcılık yapılması ve kadın girişimcilerin desteklenmesi ön planda tutuldu.

Hayvansal Üretim Destekleri

Hayvansal üretim destekleri, 'temel hayvancılık' ve 'ürün geliştirme' destekleri olmak üzere iki gruba ayrıldı. Temel hayvancılık alanında büyükbaş, küçükbaş, arıcılık ve ipek böceği faaliyetleri desteklenecek.

Performansa Dayalı Destekleme

Yeni modelle verimlilik kriterlerini sağlayan işletmelere daha yüksek destekler sunulacak. Örneğin; buzağı başı alınacak destek tutarı 2 bin 68 liradan, 4 bin 800 liraya çıkacak.

Su Ürünleri Destekleri

Su ürünleri yetiştiricileri için de desteklemeler yapılacak; kadın balıkçılara yönelik destekler artırılacak. Sonuç olarak, bu yeni destekleme modeli ile tarım sektörünün güçlendirilmesi ve sürdürülebilir üretim süreçlerinin oluşturulması hedefleniyor.

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