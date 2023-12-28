2024 asgari ücreti yüzde 49 zamla 17.002 TL oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği kritik toplantı sonucunda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 asgari ücret zammı açıklandı. Asgari ücret zammı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından netleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Asgari Tespit Komisyonu'nun 2024 yılı için belirlenen asgari ücretin, 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak şekilde net 17,002 TL olduğunu duyurdu. Bu rakam, işçi ve işveren taraflarının isteği ile hükümetin teklifi arasındaki uzlaşma sonucu ortaya çıktı.

Asgari ücret zammının yüzde 49 artışla gerçekleştiği belirtilirken, bu kararın 2023 yılında belirlenen asgari ücrete kıyasla yaklaşık yüzde 100'lük bir artışı temsil ettiği vurgulandı. Geçtiğimiz Ocak ayında 8,506 TL olarak belirlenen net asgari ücretin şimdi 17,002 TL olmasıyla birlikte, çalışanların mali durumlarındaki önemli bir iyileşme sağlanmış oldu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17,002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, asgari ücretin işveren maliyetinin 23,502 TL olduğu, devlet desteğinin ise 500 TL'den 700 TL'ye çıkarıldığı bilgisi verildi. 2024 yılında bir kez zam yapılacağı ve çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği vurgulanarak, bu kararın ülkedeki 30 milyonu aşkın kişiyi ilgilendirdiği belirtildi.

Sonuç olarak, uzun süren müzakerelerin ardından belirlenen 2024 asgari ücretiyle birlikte, Türkiye'deki milyonlarca çalışanın mali durumunda olumlu bir değişim öngörülmektedir.