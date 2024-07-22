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2024 Girişimci Kadın Liderler Programı Başvuruları Açıldı

EY'nin Girişimci Kadın Liderler Programı için başvurular başladı. Kadın girişimcilere uluslararası pazarlara açılma fırsatı sunuluyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 13:38
2024 Girişimci Kadın Liderler Programı Başvuruları Açıldı

2024 Girişimci Kadın Liderler Programı Başvuruları Açıldı

Uluslararası danışmanlık firması EY, Girişimci Kadın Liderler Programı için 2024 dönemine başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular, 15 Ağustos 2024 tarihine kadar EY Türkiye web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Programın Amaçları

Girişimci Kadın Liderler Programı, işlerini büyütmek isteyen kadın girişimcileri bir araya getirerek, uluslararası pazarlara açılma, rekabet avantajı sağlama ve uzun vadeli değer oluşturma konularında destek olmayı hedefliyor. Bu program aracılığıyla bugüne kadar toplam 70 kadın girişimciye yardım sağlandı.

Eğitim ve Mentörlük Fırsatları

Program, EMEIA Bölgesi genelinde kadın girişimcilere eğitim, iş geliştirme, mentörlük ve networking (ağ oluşturma) alanlarında destek sunuyor. Katılımcılar ayrıca, birebir mentörlük ile ihtiyaç duydukları alanlarda gelişim fırsatları elde edecek, EY'nin düzenlediği etkinliklere ve eğitimlere ücretsiz veya indirimli katılım imkanı bulacaklar.

Başvuru Şartları

Programa katılmak için kadın girişimcilerin, şirketinde en az %25 hisse sahibi olmaları ve ana karar vericilerden biri olmaları gerekiyor. Ayrıca, adayların işlerini ciddi olarak büyütmeyi ve uluslararası pazarlarda rekabet etmeyi hedeflemeleri bekleniyor. Şirketin Türkiye merkezli olması, en az 3 yıldır faaliyet göstermesi ve son iki yıl içerisinde yıllık 10 milyon liranın üzerinde ciro elde etmiş olması şartları aranmaktadır.

Müge Tan Belviso'nun Açıklamaları

EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı ve Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri Müge Tan Belviso, programın kadın girişimcilere stratejik konularda yeni perspektifler sunarak potansiyellerini gerçekleştirmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Belviso, "Kadın girişimcilerin iş dünyasında kritik bir rol oynadığını biliyoruz. Özellikle Türkiye'de desteklenmeleri, ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişim potansiyeli açısından önemlidir. Bu programla Türkiye'nin gelişimine katkı sağlamak adına çabalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

EY "Girişimci Kadın Liderler Programı"nın 2024 dönemine başvurular başladı. Açıklamada, EY Türkiye...

EY "Girişimci Kadın Liderler Programı"nın 2024 dönemine başvurular başladı. Açıklamada, EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri Müge Tan Belviso'nun görüşlerine yer verildi.

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