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2024 İkinci Çeyrek Ekonomi Raporu: Türkiye-İsrail Ticaretine Dur Durak!

Türkiye, İsrail ile ticareti durdurdu, FATF listesinden çıkarıldı ve kredi notu yükseldi. 2024'te ekonomide dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:00
2024 İkinci Çeyrek Ekonomi Raporu: Türkiye-İsrail Ticaretine Dur Durak!

Türkiye Ekonomisinde Nisan-Haziran Dönemi Gelişmeleri

2024 yılına hızlı bir başlangıç yapan Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu ve önemli ekonomik adımlar attı. Ülkenin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılması, Standard & Poor's’un kredi notunu yükseltmesi gibi gelişmeler, yılın ikinci çeyreğini şekillendirdi.

Önemli Tarihler ve Gelişmeler

Türkiye'nin Nisan-Haziran aylarında yaşadığı bazı kilit gelişmeler ise şu şekilde:

  • 3 Nisan: Enflasyon mart ayında, aylık bazda %3.16 ve yıllık bazda %68.5 artış gösterdi.
  • 9 Nisan: Ticaret Bakanlığı, İsrail'e karşı 54 ürün grubunu kapsayan ihracat kısıtlaması getirdi.
  • 11 Nisan: Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı pay, %1.08 olarak kaydedildi.
  • 2 Mayıs: Filistin’e saldırılar düzenleyen İsrail ile ticaretin tamamen durdurulduğu duyuruldu.
  • 3 Mayıs: TÜFE, nisanda %3.18, yıllık bazda ise %69.8 olarak belirlendi. Standart & Poor’s Türkiye'nin kredi notunu 'B' den 'B+' ya yükseltti.
  • 13 Mayıs: Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı.
  • 31 Mayıs: Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte %5.3 büyüme gösterdi.
  • 3 Haziran: TCMB’nin net rezervleri 66.5 milyar dolarla artıya geçti.
  • 5 Haziran: Brand Finance, 'Türkiye’nin En Değerli Markaları-Türkiye 125' raporunu yayınladı.
  • 8 Haziran: Türkiye’nin ikinci astronotu, Virgin Galactic uçuşu ile uzaya gitti.
  • 24 Haziran: Türk Hava Yolları, Skytrax tarafından 'Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketi' seçildi.
  • 26 Haziran: Kripto varlıklar için yasal çerçeve oluşturuldu.
  • 28 Haziran: Türkiye, FATF gri listesinden çıkarıldı.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin 2024 yılına nasıl etkileyici bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Ekonomik büyüme ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler, ülkenin geleceği açısından umut verici bir tablo çiziyor.

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