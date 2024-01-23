2024 Ocak’ta En Ucuz Araba Fiyatları! Hyundai, Renault, Opel, Kia, Skoda, Nissan TOGG, Volkswagen Güncel Fiyat Listesi

Yeni Otomobil Fiyatları 2024'te Belli Oldu: Hyundai, Renault, Opel, KİA, TOGG, Daica, Volkswagen… 2024 Ocak’ta En Ucuz Arabalar Hangileri?

Otomobil meraklıları, 2024 yılında güncellenen fiyat listeleriyle ilgili araştırmalarına devam ediyor. SUV ve Sedan modellerinde yaşanan %4'lük fiyat artışıyla birlikte, otomobil fiyatları bu yılın başından itibaren yeniden şekilleniyor. Otomotiv devlerinin açıkladığı güncel fiyat listeleri, uygun fiyatlı araç kampanyaları ve ÖTV muafiyeti kapsamındaki avantajlar merak konusu olmaya devam ediyor. Sıfır otomobil fiyatlarının 2024 yılına özel listesi şu şekilde:

DACIA Güncel Fiyat Listesi





Dacia Sandero: 880.900 TL

Dacia Sandero Stepway: 865.000 TL

Dacia Duster: 906.000 TL

Dacia Jogger: 1.062.000 TL

Dacia Spring: 985.000 TL

TOGG Güncel Fiyat Listesi





Togg T10X V1 TWD 314 km menzil: 1.432.600 TL

Togg T10X V2 RWD 314 km menzil: 1.673.000 TL

Togg T10X V2 RWD 523 km menzil: 1.823.000 TL

CİTROEN Güncel Fiyat Listesi





Citroen C3: 872.800 TL

Citroen C3 Aircross SUV: 1.149.000 TL

Citroen C4: 1.345.000 TL

Citroen Elektrikli e-C4: 1.487.000 TL

Citroen C4 X: 1.377.000 TL

Citroen e-C4 X: 1.529.000 TL

Citroen C5 Aircross SUV: 1.840.000 TL

Citroen C-Elysee: 952.500 TL

TOYOTA Güncel Fiyat Listesi





Toyota Corolla: 1.219.500 TL

Toyota Corolla Hybrid: 1.504.500 TL

Toyota Corolla Cross Hybrid: 1.708.300 TL

Toyota Yaris Cross: 1.421.000 TL

Toyota Yaris Cross Hybrid: 1.545.600 TL

Toyota C-HR Hybrid: 1.800.000 TL

Toyota Yaris: 1.176.700 TL

Toyota Yaris Hybrid: 1.473.500 TL

Toyota Camry: 3.800.000 TL

Toyota RAV4 Hybrid: 2.839.000 TL

Toyota Hilux: 1.646.000 TL

OPEL Güncel Fiyat Listesi





Opel Corsa: 992.900 TL

Opel Corsa Elektrik: 1.313.900 TL

Opel Astra: 1.519.900 TL

Opel Crossland: 1.156.900 TL

Opel Mokka: 1.508.900 TL

Opel Mokka Elektrik: 1.538.900 TL

Opel Grandland: 1.879.900 TL

Opel Astra Elektrik: 1.648.900 TL

NISSAN Güncel Fiyat Listesi

Nissan Qashqai: 1.633.100 TL

Nissan Qashqai e-POWER: 2.055.900 TL

Nissan X-Trail: 2.549.500 TL

Nissan X-Trail e-4ORCE: 3.019.000 TL

Nissan Juke: 1.215.100 TL

PEUGEOT Güncel Fiyat Listesi





Peugeot 208: 1.102.500 TL

Peugeot 308: 1.494.000 TL

Peugeot E-308: 1.684.500 TL

Peugeot 2008: 1.480.000 TL

Peugeot e-2008: 1.730.000 TL

Peugeot 408: 1.830.500 TL

Peugeot 3008: 1.900.000 TL

Peugeot 508: 1.994.500 TL

Peugeot 5008: 2.300.000 TL

HONDA Güncel Fiyat Listesi





Honda ZR-V e:HEV: 2.625.000 TL

Honda Jazz e:HEV: 1.436.000 TL

Honda City: 1.056.000 TL

Honda Civic: 1.630.000 TL

Honda Type-R: 3.868.000 TL

Honda Accord: 2.089.500 TL

Honda CR-V: 2.097.500 TL

SKODA Güncel Fiyat Listesi





Skoda Fabia: 989.900 TL

Skoda Scala: 1.249.900 TL

Skoda Octavia: 1.399.900 TL

Skoda SuperB: 1.729.900 TL

Skoda Kamiq: 1.349.900 TL

Skoda Karoq: 1.699.900 TL

Skoda Kodiaq: 1.849.900 TL

VOLKSWAGEN Güncel Fiyat Listesi





Volkswagen Polo: 1.019.000 TL

Volkswagen T-Cross: 1.241.000 TL

Volkswagen Taigo: 1.351.000 TL

Volkswagen Golf: 1.263.000 TL

Volkswagen T-Roc: 1.718.000 TL

Volkswagen Tiguan: 1.963.000 TL

Volkswagen Passat Variant: 1.970.000 TL

RENAULT Güncel Fiyat Listesi





Renault Clio: 857.000 TL

Renault Taliant: 881.900 TL

Renault Zoe- E-Tech: 1.352.000 TL

Renault Captur: 1.415.900 TL

Renault Megane E-Tech: 1.589.000 TL

Renault Megane Sedan: 1.051.900 TL

Renault Austral: 1.699.900 TL

Renault Koleos: 2.033.900 TL

SEAT Güncel Fiyat Listesi





SEAT Ibiza: 827.000 TL

SEAT Arona: 925.000 TL

SEAT Leon: 1.247.000 TL

SEAT Ateca: 1.517.500 TL

SEAT Tarraco: 1.784.500 TL

KIA Güncel Fiyat Listesi





Kia Picanto: 813.000 TL

Kia Stonic: 1.100.000 TL

Kia Cerato: 1.280.000 TL

Kia Ceed HB: 1.350.000 TL

Kia Ceed SW: 1.645.000 TL

Kia XCeed: 1.545.000 TL

Kia Niro Hibrit: 2.000.000 TL

Kia Niro EV: 1.720.000 TL

Kia Sportage: 1.665.000 TL

Kia Sportage Hibrit: 2.600.000 TL

Kia Sorento: 3.190.000 TL

Kia EV6: 3.130.000 TL