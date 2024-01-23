2024 Ocak’ta En Ucuz Araba Fiyatları! Hyundai, Renault, Opel, Kia, Skoda, Nissan TOGG, Volkswagen Güncel Fiyat Listesi
Otomobil tutkunları, 2024 yılının başında güncellenen otomobil fiyatlarını merakla beklerken, sektör devleri fiyat listelerini paylaştı. Hem SUV hem de Sedan modellerinde görülen yüzde dört artış, otomobil severleri farklı seçeneklere yönlendirdi. İşte 2024 sıfır otomobil fiyatları...
Yeni Otomobil Fiyatları 2024'te Belli Oldu: Hyundai, Renault, Opel, KİA, TOGG, Daica, Volkswagen… 2024 Ocak’ta En Ucuz Arabalar Hangileri?
Otomobil meraklıları, 2024 yılında güncellenen fiyat listeleriyle ilgili araştırmalarına devam ediyor. SUV ve Sedan modellerinde yaşanan %4'lük fiyat artışıyla birlikte, otomobil fiyatları bu yılın başından itibaren yeniden şekilleniyor. Otomotiv devlerinin açıkladığı güncel fiyat listeleri, uygun fiyatlı araç kampanyaları ve ÖTV muafiyeti kapsamındaki avantajlar merak konusu olmaya devam ediyor. Sıfır otomobil fiyatlarının 2024 yılına özel listesi şu şekilde:
DACIA Güncel Fiyat Listesi
Dacia Sandero: 880.900 TL
Dacia Sandero Stepway: 865.000 TL
Dacia Duster: 906.000 TL
Dacia Jogger: 1.062.000 TL
Dacia Spring: 985.000 TL
TOGG Güncel Fiyat Listesi
Togg T10X V1 TWD 314 km menzil: 1.432.600 TL
Togg T10X V2 RWD 314 km menzil: 1.673.000 TL
Togg T10X V2 RWD 523 km menzil: 1.823.000 TL
CİTROEN Güncel Fiyat Listesi
Citroen C3: 872.800 TL
Citroen C3 Aircross SUV: 1.149.000 TL
Citroen C4: 1.345.000 TL
Citroen Elektrikli e-C4: 1.487.000 TL
Citroen C4 X: 1.377.000 TL
Citroen e-C4 X: 1.529.000 TL
Citroen C5 Aircross SUV: 1.840.000 TL
Citroen C-Elysee: 952.500 TL
TOYOTA Güncel Fiyat Listesi
Toyota Corolla: 1.219.500 TL
Toyota Corolla Hybrid: 1.504.500 TL
Toyota Corolla Cross Hybrid: 1.708.300 TL
Toyota Yaris Cross: 1.421.000 TL
Toyota Yaris Cross Hybrid: 1.545.600 TL
Toyota C-HR Hybrid: 1.800.000 TL
Toyota Yaris: 1.176.700 TL
Toyota Yaris Hybrid: 1.473.500 TL
Toyota Camry: 3.800.000 TL
Toyota RAV4 Hybrid: 2.839.000 TL
Toyota Hilux: 1.646.000 TL
OPEL Güncel Fiyat Listesi
Opel Corsa: 992.900 TL
Opel Corsa Elektrik: 1.313.900 TL
Opel Astra: 1.519.900 TL
Opel Crossland: 1.156.900 TL
Opel Mokka: 1.508.900 TL
Opel Mokka Elektrik: 1.538.900 TL
Opel Grandland: 1.879.900 TL
Opel Astra Elektrik: 1.648.900 TL
NISSAN Güncel Fiyat Listesi
Nissan Qashqai: 1.633.100 TL
Nissan Qashqai e-POWER: 2.055.900 TL
Nissan X-Trail: 2.549.500 TL
Nissan X-Trail e-4ORCE: 3.019.000 TL
Nissan Juke: 1.215.100 TL
PEUGEOT Güncel Fiyat Listesi
Peugeot 208: 1.102.500 TL
Peugeot 308: 1.494.000 TL
Peugeot E-308: 1.684.500 TL
Peugeot 2008: 1.480.000 TL
Peugeot e-2008: 1.730.000 TL
Peugeot 408: 1.830.500 TL
Peugeot 3008: 1.900.000 TL
Peugeot 508: 1.994.500 TL
Peugeot 5008: 2.300.000 TL
HONDA Güncel Fiyat Listesi
Honda ZR-V e:HEV: 2.625.000 TL
Honda Jazz e:HEV: 1.436.000 TL
Honda City: 1.056.000 TL
Honda Civic: 1.630.000 TL
Honda Type-R: 3.868.000 TL
Honda Accord: 2.089.500 TL
Honda CR-V: 2.097.500 TL
SKODA Güncel Fiyat Listesi
Skoda Fabia: 989.900 TL
Skoda Scala: 1.249.900 TL
Skoda Octavia: 1.399.900 TL
Skoda SuperB: 1.729.900 TL
Skoda Kamiq: 1.349.900 TL
Skoda Karoq: 1.699.900 TL
Skoda Kodiaq: 1.849.900 TL
VOLKSWAGEN Güncel Fiyat Listesi
Volkswagen Polo: 1.019.000 TL
Volkswagen T-Cross: 1.241.000 TL
Volkswagen Taigo: 1.351.000 TL
Volkswagen Golf: 1.263.000 TL
Volkswagen T-Roc: 1.718.000 TL
Volkswagen Tiguan: 1.963.000 TL
Volkswagen Passat Variant: 1.970.000 TL
RENAULT Güncel Fiyat Listesi
Renault Clio: 857.000 TL
Renault Taliant: 881.900 TL
Renault Zoe- E-Tech: 1.352.000 TL
Renault Captur: 1.415.900 TL
Renault Megane E-Tech: 1.589.000 TL
Renault Megane Sedan: 1.051.900 TL
Renault Austral: 1.699.900 TL
Renault Koleos: 2.033.900 TL
SEAT Güncel Fiyat Listesi
SEAT Ibiza: 827.000 TL
SEAT Arona: 925.000 TL
SEAT Leon: 1.247.000 TL
SEAT Ateca: 1.517.500 TL
SEAT Tarraco: 1.784.500 TL
KIA Güncel Fiyat Listesi
Kia Picanto: 813.000 TL
Kia Stonic: 1.100.000 TL
Kia Cerato: 1.280.000 TL
Kia Ceed HB: 1.350.000 TL
Kia Ceed SW: 1.645.000 TL
Kia XCeed: 1.545.000 TL
Kia Niro Hibrit: 2.000.000 TL
Kia Niro EV: 1.720.000 TL
Kia Sportage: 1.665.000 TL
Kia Sportage Hibrit: 2.600.000 TL
Kia Sorento: 3.190.000 TL
Kia EV6: 3.130.000 TL