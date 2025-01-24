2024'te Kurulan ve Kapanan Şirket Sayıları: Ciddi Düşüş ve Artış

2024 Yılı Şirket Kuruluş ve Kapanış İstatistikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, kurulan şirket sayısı geçen yıla oranla yüzde 10,2 azalarak 115 bin 463 oldu.

Kapanan Şirketlerde Dikkat Çeken Artış

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 21,4 artış göstererek 31 bin 416'ya yükseldi. Bu durum, iş dünyasında zorlukların arttığını ve birçok işletmenin faaliyetlerini durdurduğunu gösteriyor.

Aralık 2024 Verileri

Aralık 2024 itibarıyla, kurulan şirket sayısı 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,1 artışla 12 bin 659 olarak kaydedildi. Ancak kapanan şirket sayısı, aynı dönemde yüzde 26,9 artış ile 7 bin 555'e ulaştı.

Yıllık Değerlendirme

Yıllık bazda, kurulan şirket sayısı 128 bin 528'den 115 bin 463'e düşerken, kapanan şirket sayısı 25 bin 883'ten 31 bin 416'ya yükseldi. Bu veriler, Türkiye ekonomisinde önemli bir değişim yaşandığını ve şirketlerin kurulum süreçlerinde daha fazla zorlukla karşı karşıya kaldığını göstermektedir.

(Sürecek)