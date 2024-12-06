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2024 Yılı Guvernörler Kurulu Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, 2024 Yılı Guvernörler Kurulu Toplantısı'nı İstanbul'da düzenleyerek genel stratejilerini belirledi.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 14:51
2024 Yılı Guvernörler Kurulu Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın 2024 Yılı Guvernörler Kurulu Toplantısı

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın (KTKB) 2024 Yılı Guvernörler Kurulu Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantı, Banka'nın 25'inci kuruluş yıl dönümüne denk gelirken, bölgesel gücün ve etkisinin artırılmasına yönelik olarak gelecek dönem faaliyetlerinin belirlenmesine zemin hazırladı.

KTKB Hakkında Bilgi

1999 yılında faaliyete geçen KTKB, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün finansal kuruluşu olarak önemli bir rol üstlenmektedir. 2024'teki toplantılar, KTKB’nin 25'inci yıl kutlamalarıyla çakışarak KEİ Bölgesi ülkelerinin çok taraflı ekonomi politikalarında geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesi açısından kritik bir öneme sahip.

Katilim ve Finansman

Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantısı'na, KTKB’ye üye 11 ülkenin temsilcileri katıldı. Bu ülkeler arasında Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldovya, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Yunanistan yer almakta. Toplantıda, Türkiye, Rusya ve Yunanistan, Banka'nın en büyük üç sermayedarı arasında bulunmakta ve Türkiye, kuruluşundan bu yana KTKB'den toplamda 1,6 milyar avro finansman sağlamıştır.

Büyüme Stratejileri ve Anlaşmalar

Toplantıda alınan kararlarla, Bankanın finansal profilinin korunması ve güçlü bir şekilde büyümesi amaçlanırken, bu büyümenin bölge ülkelerinin kalkınmalarına önemli katkılar sağlayacağı öngörülüyor. Ayrıca, toplantı öncesinde yapılan imza töreninde, KTKB ile Standard Chartered, Doğan Investment Bank, Hayat Kimya ve Türk Eximbank arasında toplamda 145 milyon avro tutarında kredi anlaşmaları imzalandı.

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