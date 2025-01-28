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2024 Yılı için Rayici Olmayan Yabancı Para Kurları Belirlendi

Hazine Bakanlığı, 2024 yılı için borsada rayici olmayan yabancı paraların değerleme kurlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 08:47
2024 Yılı için Rayici Olmayan Yabancı Para Kurları Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borsada rayici olmayan yabancı paraların 2024 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurları belirledi. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan açıklamalara göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2024 yıl sonu itibarıyla uygulanacak kurlar tespit edildi. Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait kurların ilan edilmediği durumlarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ilan edilen kurlar esas alınacak.

Bu değerlendirmelerde, efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kuru kullanılacak. Bankalar, 31 Aralık 2024 itibarıyla gerçekleştirecekleri değerleme sırasında, tebliğle belirlenen kurlar yerine TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri alış kurlarını esas almaları gerekecek.

Öne Çıkan Değerleme Kurları

Aşağıda, borsa değerleme kurlarında öne çıkan bazı dövizlerin 2024 yılı için belirlenen kurları yer almaktadır:

DövizlerKur (TL)
1 ABD Doları35,2233
1 Euro36,7429
1 İngiliz Sterlini44,2458
1 Çin Yuanı4,7985
1 Japon Yeni22,2634
1 Rus Rublesi0,3348

Efektif Kurlar

Efektif kur değerleri ise şu şekildedir:

EfektifKur (TL)
1 ABD Doları35,1987
1 Euro36,7172
1 İngiliz Sterlini44,2149

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