2025-2026 Şeker Kotaları Belirlendi: A Kotası 2 milyon 910 bin ton

2025-2026 Şeker Kotaları Belirlendi

Türkiye şeker sektöründe 2025-2026 pazarlama yılı kotaları Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kotaların Detayları

Ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak tespit edildi. Pancar şekeri için A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 141 bin 863 ton olarak belirlendi.

Nişasta bazlı şeker kotası, ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak saptandı.

Şirketlerin Payları

Kararda ayrıca şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile nişasta bazlı şekerde A kotası miktarlarına da yer verildi.