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2025 Dünya Hükümetler Zirvesi Dubai'de Başlıyor

Dubai'de yarın başlayacak 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nde 30 devlet başkanı ve lider bir araya gelecek.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:41
2025 Dünya Hükümetler Zirvesi Dubai'de Başlıyor

2025 Dünya Hükümetler Zirvesi Dubai'de Başlıyor

Dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 30 devlet başkanı ve liderin katılacağı 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025), yarın Dubai'de start alıyor. Bu yıl 12'nci kez düzenlenen zirveye, 140 hükümetten delegasyonlar, küresel teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve pek çok uluslararası lider katılacak.

Önemli Konuklar ve Temalar

Dubai'de 11-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek zirveye katılacak önemli isimler arasında Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays da yer alıyor. Ayrıca, Google, Mastercard, AstraZeneca ve Dow Jones gibi dünya çapında önde gelen şirketlerin yöneticileri de etkinlikte bulunacak.

Zirvenin son gününde Elon Musk, Sıkıcı Şehirler, Yapay Zeka ve DOGE başlıklı oturumda konuşma yapması bekleniyor. Gelecek 10 yıl boyunca küresel ilerlemeyi sağlamak amacı taşıyan bu zirvede, ekonomik istikrar, dijital dönüşüm, yapay zeka, kamu-özel işbirlikleri, iklim adaptasyonu, küresel sağlık sektörünün dönüşümü ve nüfus azalması gibi kritik konular ele alınacak.

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