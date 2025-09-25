Antalya Turizm Fuarı ATF-2025 Türkiye 22-24 Ekim'de: Yedinci Buluşma

Antalya Turizm Fuarı ATF-2025 Türkiye 22-24 Ekim'de kapılarını açıyor

Uluslararası Antalya Turizm Fuarı (ATF-2025 Türkiye), 22-24 Ekim tarihlerinde Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. TOBB tarafından belirlenen tüm kriterleri eksiksiz karşılayarak "uluslararası" ünvanını kazanan ATF-25 Türkiye, bu yıl yedinci kez sektör paydaşlarını bir araya getiriyor.

GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, AA muhabirine fuara 70'ten fazla ülkeden 40 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi beklediklerini söyledi. Meral, fuarda 1000'den fazla turizm markası, 2 bin 500'ün üzerinde yabancı seyahat acentesi temsilcisi ve 300'ü aşkın stant katılımcısı olacağını belirtti.

Temalar, içerik ve uzman katılımı

Meral, bu yılki fuarın temasının "Türk turizm hazinesi, sürdürülebilir misafirperverlik" olduğunu vurguladı. Bu tema, Anadolu'nun kadim misafirperverlik geleneğini çevresel, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirlik ekseninde yeniden tanımlamayı amaçlıyor.

Üç gün sürecek etkinlik kapsamında iki ayrı sahnede paneller düzenlenecek ve 100'ün üzerinde uzman konuşmacı turizmin bugününü ve yarınını değerlendirecek. İçerik; resort turizminden gastronomiye, alternatif turizm çeşitlerinden teknolojiye kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak.

Meral, "ATF, her yıl olduğu gibi bu yıl da içeriğini zenginleştiren, Türkiye'nin ve Akdeniz'in en verimli fuarı olma iddiasını sürdüren bir yapıyla hazırlıklarına devam ediyor. Burası sadece bir fuar değil, turizm vizyonunun buluşma merkezi" dedi.

