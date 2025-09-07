DOLAR
Trabzon'da Mezgit ve İstavrit Tezgahları: Fiyatlar ve Hamsi Beklentisi

Trabzon Ortahisar'da mezgit kilogramı 150, istavrit 100 liradan satılıyor. Sezonun ilk haftası hareketli; balıkçılar hamside bolluk bekliyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 13:44
Trabzon'da hafta sonu balıkçı tezgahlarını mezgit ve istavrit süslüyor. Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde kurulan tezgahlarda, mezgit kilogramı 150 liradan, istavrit ise 100 liradan alıcı buluyor.

Tezgahlarda çeşitlilik

Tezgahlarda sadece mezgit ve istavrit değil; barbun, levrek, somon, çipura, kefal, çinakop, palamut ve hamsi de satışa sunuluyor. Balıkçılar, sezonun ilk haftasının olduğundan daha hareketli geçtiğini belirtiyor.

Balıkçıların değerlendirmesi

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada sezonun ilk haftasının hareketli olduğunu söyledi. Çoğalmış, "Genelde tüm balıklar az da olsa çıkıyor. 150 lira mezgit, 100 lira istavrit, 250 lira hamsi, somon 250 liradan 200 liraya düştü. Levrek 450 liradan 400'e düştü. Şu an tek beklentimiz hamsi. Göstergelere göre de bu sene hamsi bol olacak." diye konuştu.

İbrahim Usta da sezon hareketliliğinden memnun olduklarını belirterek, Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsinin üç gündür tezgahlarda yerini almaya başladığını ifade etti. Usta, "İstavrit geçen sene de 100 liraydı, bu sene de 100 lira. Hamsinin fiyatı da yavaş yavaş düşer. Hamsi bolluğu olacak diye düşünüyoruz." dedi.

Vatandaşın görüşü

Vatandaşlardan Asiye Kadı ise fiyatların uygun olduğuna dikkat çekerek, aile olarak balık tüketimine önem verdiklerini söyledi.

