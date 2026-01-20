2025'te Konut Satışlarında Tarihi Rekor: Yıllık 1 milyon 688 bin 910 satış

2025'te Türkiye'de konut satışları yıllık 1 milyon 688 bin 910 ile rekor kırdı; Aralık'ta 254 bin 777 satış gerçekleşti, ipotekli satışlar yüzde 11,4 oldu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:35
2025'te Konut Satışlarında Tarihi Rekor: Yıllık 1 milyon 688 bin 910 satış

2025'te Konut Satışlarında Tarihi Rekor: Yıllık 1 milyon 688 bin 910 satış

Türkiye konut piyasası, finansmana erişimin zorlaştığı bir dönemde 2025 yılında tarihi bir satış rekoru kırdı. Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir verileri değerlendirirken, sektörün yatırımcıyı hâlâ çektiğini vurguladı.

Aralık ayında Türkiye genelinde 254 bin 777 adet konut satışı gerçekleşti. Yıl toplamında ise 1 milyon 688 bin 910 adetlik satış ile Türkiye konut tarihinde bugüne kadar ulaşılan en yüksek yıllık satış rakamı kayda geçti.

Aydemir şu değerlendirmeyi yaptı: "Bir tarafta konut kredi faizlerinin fiilen ulaşılamaz seviyelere yükselmesi ve bankacılık sisteminde krediye erişimin zorlaşması, diğer tarafta ise satış adetlerinde tarihi zirveler. Ancak 2025 verileri bize şunu net bir şekilde gösteriyor ki, Türkiye’de konut, hâlâ en güçlü yatırım ve güvenli liman algısını koruyor. Aralık ayında Türkiye genelinde 254 bin 777 adet konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, tek bir ay için son derece dikkat çekici ve yılın ne kadar güçlü kapandığını açıkça gösterdi. Yıl geneline baktığımızda ise 1 milyon 688 bin 910 adetlik satış ile Türkiye konut tarihinde bugüne kadar ulaşılan en yüksek yıllık satış rakamı kayda geçmiş oldu".

Marmara Bölgesi ve Kent Bazlı Rekorlar

Aydemir, rekorun sadece ülke genelinde olmadığını, bölgesel verilerin de güçlü olduğunu belirtti. Bursa'da Aralık ayında 8 bin 733 adet, Balıkesir'de 4 bin 751 adet konut satışı kaydedildi.

Yıl geneli verileri de dikkat çekici: Bursa'da 57 bin 693 adetlik yıllık satış ile şehrin tarihindeki en yüksek adede ulaşıldı. Balıkesir'de 36 bin 738 adet ile kent tarihinin en yüksek yıllık konut satış rakamı kaydedildi.

Açıklamada, "Bursa’da sanayi ve iç göç etkisi, Balıkesir’de ise hem yazlık hem de kalıcı konut talebi satışları destekleyen temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Finansmana erişimde yaşanan tüm zorluklara rağmen, konutun bölgesel bazda da güçlü bir yatırım ve barınma aracı olmaya devam ettiğini net bir şekilde görüyoruz." denildi.

Finansman ve Satış Yapısı

Aralık ayındaki satışların sadece yüzde 11,4'ü ipotekli ve sayısal olarak 29 bin 149 adet konuta denk geldiği belirtildi. Satılan konutların 96 bin 690 adedi ilk el, yani toplam satışların yaklaşık yüzde 38'i. Buna karşılık 158 bin 87 adet, yani satışların yüzde 62'si ikinci el konutlardan oluşuyor.

Aydemir, "Sadece talebin şeklini değiştirdi. Kredili alıcı sayısı azalırken, nakit alıcılar, yatırımcılar ve enflasyona karşı varlık korumak isteyen kesimler piyasayı ayakta tuttu. 2025 yılı, tüm finansal zorluklara rağmen konutun Türkiye’de hâlâ vazgeçilmez bir yatırım aracı olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu" ifadelerini kullandı.

SON DÖNEMDE TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜNDE FİNANSMANA ERİŞİM CİDDİ ŞEKİLDE ZORLAŞMIŞKEN, 2025 YILI KONUT...

SON DÖNEMDE TÜRKİYE KONUT SEKTÖRÜNDE FİNANSMANA ERİŞİM CİDDİ ŞEKİLDE ZORLAŞMIŞKEN, 2025 YILI KONUT SATIŞLARINDA TARİHİ BİR REKOR YILI OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da 2025'te Yabancılara 389 Konut Satışı
2
2025'te Konut Satışlarında Tarihi Rekor: Yıllık 1 milyon 688 bin 910 satış
3
Yusuf Akgül: 2026, İş Dünyasında Denge ve Sürdürülebilirlik Yılı Olacak
4
Aras Kargo'ya Operasyonel Mükemmellik Başkan Yardımcısı: Sevilay Güven Atandı
5
Garanti BBVA Emeklilik Ameliyat Sigortası Garanti BBVA Mobil'de
6
ATO Başkanı Baran: Gana ile ticareti kısa sürede 1 milyar dolara taşıyabiliriz
7
Samsun'da konut satışları 2025'te tarihi zirve: 33 bin 665

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları