2025'te Konut Satışlarında Tarihi Rekor: Yıllık 1 milyon 688 bin 910 satış

Türkiye konut piyasası, finansmana erişimin zorlaştığı bir dönemde 2025 yılında tarihi bir satış rekoru kırdı. Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir verileri değerlendirirken, sektörün yatırımcıyı hâlâ çektiğini vurguladı.

Aralık ayında Türkiye genelinde 254 bin 777 adet konut satışı gerçekleşti. Yıl toplamında ise 1 milyon 688 bin 910 adetlik satış ile Türkiye konut tarihinde bugüne kadar ulaşılan en yüksek yıllık satış rakamı kayda geçti.

Aydemir şu değerlendirmeyi yaptı: "Bir tarafta konut kredi faizlerinin fiilen ulaşılamaz seviyelere yükselmesi ve bankacılık sisteminde krediye erişimin zorlaşması, diğer tarafta ise satış adetlerinde tarihi zirveler. Ancak 2025 verileri bize şunu net bir şekilde gösteriyor ki, Türkiye’de konut, hâlâ en güçlü yatırım ve güvenli liman algısını koruyor. Aralık ayında Türkiye genelinde 254 bin 777 adet konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, tek bir ay için son derece dikkat çekici ve yılın ne kadar güçlü kapandığını açıkça gösterdi. Yıl geneline baktığımızda ise 1 milyon 688 bin 910 adetlik satış ile Türkiye konut tarihinde bugüne kadar ulaşılan en yüksek yıllık satış rakamı kayda geçmiş oldu".

Marmara Bölgesi ve Kent Bazlı Rekorlar

Aydemir, rekorun sadece ülke genelinde olmadığını, bölgesel verilerin de güçlü olduğunu belirtti. Bursa'da Aralık ayında 8 bin 733 adet, Balıkesir'de 4 bin 751 adet konut satışı kaydedildi.

Yıl geneli verileri de dikkat çekici: Bursa'da 57 bin 693 adetlik yıllık satış ile şehrin tarihindeki en yüksek adede ulaşıldı. Balıkesir'de 36 bin 738 adet ile kent tarihinin en yüksek yıllık konut satış rakamı kaydedildi.

Açıklamada, "Bursa’da sanayi ve iç göç etkisi, Balıkesir’de ise hem yazlık hem de kalıcı konut talebi satışları destekleyen temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Finansmana erişimde yaşanan tüm zorluklara rağmen, konutun bölgesel bazda da güçlü bir yatırım ve barınma aracı olmaya devam ettiğini net bir şekilde görüyoruz." denildi.

Finansman ve Satış Yapısı

Aralık ayındaki satışların sadece yüzde 11,4'ü ipotekli ve sayısal olarak 29 bin 149 adet konuta denk geldiği belirtildi. Satılan konutların 96 bin 690 adedi ilk el, yani toplam satışların yaklaşık yüzde 38'i. Buna karşılık 158 bin 87 adet, yani satışların yüzde 62'si ikinci el konutlardan oluşuyor.

Aydemir, "Sadece talebin şeklini değiştirdi. Kredili alıcı sayısı azalırken, nakit alıcılar, yatırımcılar ve enflasyona karşı varlık korumak isteyen kesimler piyasayı ayakta tuttu. 2025 yılı, tüm finansal zorluklara rağmen konutun Türkiye’de hâlâ vazgeçilmez bir yatırım aracı olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu" ifadelerini kullandı.

