Muğla'da 2025'te Yabancılara 389 Konut Satışı

TÜİK verilerine göre 2025'te Muğla'da 23 bin 963 konut satıldı; 389'u yabancılara, Aralıkta 3 bin 394 konut el değiştirdi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:50
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistikleri, 2025 yılında Muğla'da yoğun bir hareketlilik yaşandığını gösterdi.

TÜİK verileri ve ülke geneli

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre %14,3 oranında arttı. Muğla özelinde ise yıl boyunca toplam satış sayısı öne çıkan veri oldu.

Aralık 2025 verileri

Muğla'da Aralık ayında satışı yapılan konut sayısı 3 bin 394 olarak kaydedildi. Bu satışlardan 34’ü yabancı uyruklu vatandaşlara yapıldı. Aralık ayındaki satışların dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 388’i ipotekli, 3 bin 6’sı diğer satış, Bin 156’sı ilk elden satış ve 2 bin 238’i ikinci el satış olarak kayıtlara geçti.

2025 yılının 12 aylık toplamı

2025 yılının 12 aylık döneminde Muğla’da toplam konut satış sayısı 23 bin 963 oldu. Bu satışların niteliğine göre dağılımı ise şöyle bildirildi: 2 bin 845’i ipotekli satış, 21 bin 118’i diğer satış, 7 bin 470’i ikinci el satış ve 16 bin 493’ü ikinci el satış olarak yer aldı.

