Kars’ta Konut Satışları Rekor Kırdı: Aralık 2025'te 1.115 Satış

Kars’ta konut satışları Aralık 2025'te tarihi artış gösterdi

TÜİK verilerine göre Kars’ta konut piyasası yılın son ayında ciddi bir hareketlilik yaşadı. Kasım ayında 595 olan satış sayısı, Aralık ayında 1.115'e yükselerek kentin gayrimenkul pazarında güçlü bir performans sergilemesine yol açtı.

Veriler ve bölge karşılaştırması

TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aralık ayında Kars’ta 1.115 konut satılırken, bölgedeki diğer illerde satışlar şu şekilde gerçekleşti: Ağrı 1.081, Iğdır 424 ve Ardahan 172. Bu rakamlar Kars’ın bölgenin gayrimenkul lokomotifi konumunu pekiştirdiğini gösteriyor.

"Bölge illerini geride bıraktı"

Kars, elde ettiği yüksek satış hacmiyle komşu illeri geride bırakarak bölgesel liderliğini perçinledi. Veriler, kentin sorumluluk alanındaki diğer illere kıyasla öne çıktığını net biçimde ortaya koyuyor.

Artışın arkasında "Yıl Sonu Etkisi" var

Sektör temsilcileri ve uzmanlar, Aralık ayındaki artışı birkaç ana faktöre bağlıyor: Yıl sonu kapanışları nedeniyle firmalar ve bireysel satıcıların tapu işlemlerini yıl bitmeden tamamlama çabası, kira artışının yatırım iştahını tetiklemesi ve Kars’ın kış turizmi ile lojistik çekim gücünün emlak piyasasına olumlu yansıması bu artışın temel sebepleri arasında sayıldı.

İkinci el konutlar revaçta

Konut satış detaylarına bakıldığında, Kars’ta özellikle ikinci el konut satışlarının ağırlıkta olduğu görüldü. Bazı alıcılar banka kredisi yerine nakit birikimlerini gayrimenkule yönlendirirken, şehir merkezindeki yeni projeler de alıcıların ilgisini çekmeye devam etti.

Kars’taki bu hareketliliğin 2026 yılının ilk çeyreğinde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu.

KARS’TA KONUT SATIŞLARI ŞAHA KALKTI: ARALIK AYINDA REKOR ARTIŞ(KARS-İHA)