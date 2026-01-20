Adana’da Portakal Ağaçları Don Nedeniyle Buz Tuttu

Adana'da meteorolojinin uyarısına rağmen gece etkili olan don nedeniyle Yüreğir’in Havutlu Mahallesi'ndeki bazı portakal ağaçları buz tuttu, bahçelerde zarar oluştu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:00
Zirai don uyarısının ardından gece etkili soğuk, üreticileri vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün zirai don riskine karşı yaptığı uyarıya rağmen, Adana’da gece saatlerinde etkili olan don bazı portakal ağaçlarını buz tuttu.

Türkiye’nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adanada, son iki gündür süren soğuk hava dalgası ve don nedeniyle merkez Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesindeki bazı portakal ağaçlarında buzlanma görüldü.

Olay yerinde yapılan gözlemlere göre, ağaçlar zarar görürken, buz tutan bahçelerde zarar oluştu. Üreticiler ve yetkililer, zararın boyutunu belirlemek üzere inceleme başlattı.

