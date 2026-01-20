Sarıgöl'de Üzümde Yenilik: Michael Pararara Yerine Thompson

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Dursun Korkmaz, verim ve pazar değeri artırmak için 8 dekarlık Michael Pararara bağını söküp yerine Thompson çekirdeksiz üzüm dikecek.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:16
Sarıgöl'de Üzümde Yenilik: Michael Pararara Yerine Thompson

Sarıgöl'de Üzümde Yenilik: Michael Pararara Yerine Thompson

Emcelli Mahallesi Gavurdamı'nda üretici bağını yeniliyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi Gavurdamı mevkisinde üzüm üreticiliği yapan Dursun Korkmaz, 8 dekarlık Michael Pararara çekirdekli üzüm bağını sökerek yeni dikim hazırlıklarına başladı.

Verim ve satış sıkıntısı nedeniyle bu kararı aldığını belirten Korkmaz, bağını Thompson çekirdeksiz üzüm ile yenilemeyi hedefliyor. Üretici, yeni çeşidin hem verim hem de pazar değeri açısından avantaj sağlayacağını vurguluyor.

"Sekiz dekarlık Michael Pararara çekirdekli üzümüm vardı. Üzüm güzel olmasına rağmen verimi düşük, ayrıca satışta da fazla talep görmüyor. Bu nedenle yerine çekirdeksiz Thompson üzümü dikmeye karar verdim. Dikeceğim bu üzüm çeşidi özellikle Avrupa ülkelerinde oldukça aranan bir tür"

Bölgede birçok üreticinin benzer şekilde bağlarını yenilediğini ifade eden Korkmaz, yeni üzüm çeşidiyle hem verimi artırmayı hem de ihracata yönelik daha kazançlı bir üretim yapmayı amaçladığını söyledi.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE BİR ÜZÜM ÜRETİCİSİ, VERİMİ DÜŞÜK OLAN BAĞINI SÖKEREK YERİNE VERİMİ VE...

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE BİR ÜZÜM ÜRETİCİSİ, VERİMİ DÜŞÜK OLAN BAĞINI SÖKEREK YERİNE VERİMİ VE PAZAR DEĞERİ DAHA YÜKSEK OLAN THOMPSON ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM DİKMEK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE BİR ÜZÜM ÜRETİCİSİ, VERİMİ DÜŞÜK OLAN BAĞINI SÖKEREK YERİNE VERİMİ VE...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
E-ticaret 2025: BirFatura CEO’su İbrahim Bayır’dan Bilanço Yılı Değerlendirmesi
2
Honaz'da 32 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı: 4 bin 850 metre hat yenileniyor
3
Tarım-GFE Kasım 2025: Yıllık %34,24 Artış
4
Erzurum'da 2025'te Üreticiye 1 milyar 656 milyon TL Tarımsal Destek
5
Altının Ons Fiyatı 4 bin 737 Dolara Çıkarak Rekor Tazeledi
6
GÜÇ-Gençliğin Üretim Çağı: Erzurum'da 3 Yılda 800 Bin Staj, 1 Milyon Öğrenci Hedefi
7
Kars’ta Konut Satışları Rekor Kırdı: Aralık 2025'te 1.115 Satış

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları