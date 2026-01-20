Sarıgöl'de Üzümde Yenilik: Michael Pararara Yerine Thompson

Emcelli Mahallesi Gavurdamı'nda üretici bağını yeniliyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi Gavurdamı mevkisinde üzüm üreticiliği yapan Dursun Korkmaz, 8 dekarlık Michael Pararara çekirdekli üzüm bağını sökerek yeni dikim hazırlıklarına başladı.

Verim ve satış sıkıntısı nedeniyle bu kararı aldığını belirten Korkmaz, bağını Thompson çekirdeksiz üzüm ile yenilemeyi hedefliyor. Üretici, yeni çeşidin hem verim hem de pazar değeri açısından avantaj sağlayacağını vurguluyor.

"Sekiz dekarlık Michael Pararara çekirdekli üzümüm vardı. Üzüm güzel olmasına rağmen verimi düşük, ayrıca satışta da fazla talep görmüyor. Bu nedenle yerine çekirdeksiz Thompson üzümü dikmeye karar verdim. Dikeceğim bu üzüm çeşidi özellikle Avrupa ülkelerinde oldukça aranan bir tür"

Bölgede birçok üreticinin benzer şekilde bağlarını yenilediğini ifade eden Korkmaz, yeni üzüm çeşidiyle hem verimi artırmayı hem de ihracata yönelik daha kazançlı bir üretim yapmayı amaçladığını söyledi.

