2025'te Ölçü Aletlerine Uygulanacak Muayene ve Damgalama Bedelleri Belirlendi

2025 Yılı İçin Yeni Ücretler Belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak ölçü aletleri için muayene ve damgalama bedellerini düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, muayene ücretleri ve damgalama prosedürlerine dair detaylar belirlendi.

Muayene ve Damgalama Ücretleri

Yönetmelik kapsamında; uzunluk ölçüleri için 12 lira, hacim ölçekleri için 72-216 lira, kütle ölçüleri için ise 72-720 lira arasında muayene bedeli alınacak. Ayrıca, şişelerde beher kalıp için muayene ve damgalama bedeli 4 bin 887 lira olarak tespit edildi.

Otomatik olmayan tartı aletleri için belirtilen muayene bedeli ise 287 lira ile 11 bin 515 lira arasında değişirken, otomatik tartı aletleri için bu tutar 2 bin 136 lira ile 3 bin 558 lira arasında olacak.

Hareket halinde bulunan yol araçları için otomatik tartı aletlerinde (aks kantarları) muayene bedeli 7 bin 197 lira, yük ve sarnıçlı vagonlar için 153-1440 lira, ölçü olarak kullanılan taşıtlar (vagonetler) için ise 144 lira olarak belirlenmiştir.

Diğer Ölçü Aletlerinin Ücretleri

Gaz sayaçları için muayene bedelleri sınıfına göre 85 lira ile 681 lira, su sayaçları için ise anma debisine göre 18 lira ile 94 lira arasında değişecek. Elektrik sayaçları için bu tutar 49 lira ile 369 lira olarak uygulanacak.

Taksimetreler için muayene ücreti 572 lira, egzoz gazı ölçme cihazları için ise 480 lira ile 1279 lira arasında olacak. Takograf cihazlarının muayene bedeli 713 lira şeklinde uygulanacak.

Hız ihlal tespit donanımlarında ise saha muayenesi için 8 bin 23 lira, saha harici muayene için 4 bin 586 lira alınacak.

Yönetmelik, 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra yukarıda belirtilen geçerli muayene ve damgalama ücretleri uygulanacaktır.