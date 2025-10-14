Bayraktar: BAE ile Niğde Bor'da 1 milyar dolarlık 1100 megavat depolamalı GES'te son aşama

Stratejik işbirliği ve yatırım detayları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yenilenebilir enerji projelerinde işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Görüşmelerde güneş enerjisi, kara ve deniz üstü rüzgar, pompaj depolamalı hidroelektrik ve teknoloji transferi gibi alanlarda ortak yatırım fırsatları değerlendirildi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, BAE merkezli enerji şirketi Masdar'ın Üst Yöneticisi (CEO) Mohamed Jameel Al Ramahi ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Bayraktar'ın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

Bu kapsamda, Niğde Bor'da yapılacak yaklaşık 1 milyar dolarlık 1100 megavat depolamalı GES yatırımı projesinin son aşamasına geldik. Ayrıca potansiyel deniz üstü rüzgar enerjisi santrali, HVDC iletim hattı ve pompaj depolamalı hidroelektrik santrali yatırımları da ele alındı.

BAE ile özellikle yenilenebilir enerji projeleri odağında stratejik işbirliğimizi hükümetler arası mutabakat zaptı ile daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. Enerji vizyonumuza güç katacak işbirlikleriyle altyapılarımızı güçlendirerek 2053 net sıfır hedefimize ulaşmayı ve bölgemizde örnek bir dönüşüm modeli oluşturmayı amaçlıyoruz.

