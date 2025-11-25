Limak ve Ebru Özdemir: Yenilenen Spotify Camp Nou İspanya'nın Gündeminde

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:30
Avrupa'nın en büyük stadyum yenileme projelerinden biri olan Spotify Camp Nou'nun açılışı, uluslararası medyanın dikkatini çekti. Limak Holding ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, İspanya'nın köklü gazetesi La Vanguardia'ya verdikleri röportajda projenin teknik, operasyonel ve kültürel boyutlarını değerlendirdi.

Proje yönetimi ve liderlik

La Vanguardia haberi, Camp Nou projesini ‘‘Avrupa'nın en büyük stadyum yenileme projesi’’ olarak nitelendirirken, Limak'ın yerel regülasyonlara uyumdan paydaş koordinasyonuna, maliyet ve zaman yönetiminden teknik uygulamalara kadar uzanan kapsamlı proje yaklaşımını öne çıkardı. Haberde, Özdemir'in mühendislik altyapısı ve çok kültürlü ekiplerle yürüttüğü liderlik tarzı detaylandırıldı.

Proje sırasında sergilenen liderlik, teknik doğruluk ve küresel paydaş yönetimi tecrübeleri haberin merkezinde yer aldı. Yenilenen stadyumun açılış maçını tribünde izleyen Özdemir, projeyi "sembolik ve duygusal bir sorumluluk" olarak tanımladı.

La Vanguardia'da aktarılan Özdemir sözleri şöyle: "Camp Nou, yalnızca bir stadyum değil; dünyanın dört yanından milyonlarca insanın duygusal hafızasında yer alan bir yapı. Yenileme sürecinde hedefimiz, bu mirası geleceğe taşırken teknolojisi, mimarisi ve işleyişiyle dünyanın en iyi stadyumunu ortaya çıkarmaktı."

Kültürel bağ ve kişisel perspektif

Röportajda Özdemir'in futbol kültürüyle kurduğu bağ da ele alındı. Özdemir, Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirtirken, proje sürecinin ardından Barcelona'ya karşı güçlü bir yakınlık hissettiğini vurguladı.

Limak'ın uluslararası projeleri

Haberde ayrıca Limak'ın son yıllarda üstlendiği uluslararası projelere yer verildi: Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminali, Riyad metro hatları, Balkanlar'daki altyapı yatırımları ile ulaştırma, enerji, çimento ve turizm alanlarındaki faaliyetler, Ebru Özdemir liderliğinde şekillenen büyüme stratejisinin somut örnekleri olarak anlatıldı.

Global Engineer Girls (GEG) projesine vurgu

La Vanguardia haberi, Limak'ın kız öğrencilerin mühendislik alanına erişimini destekleyen sosyal programı Global Engineer Girls (GEG)'e özel vurgu yaptı. Program, "Türkiye'den doğup uluslararası ölçekte etki oluşturan bir sosyal dönüşüm modeli" olarak tanımlandı. GEG'in Türkiye, Kosova, Kuzey Makedonya, Kuveyt ve Suudi Arabistan'da devam ettiği ve bu ülkelerde kız öğrencilerin mühendisliğe erişimini destekleyen örnek bir sosyal etki programı olduğu belirtildi.

Sonuç olarak La Vanguardia'nın haberi, Limak ve Ebru Özdemir'in Spotify Camp Nou projesindeki rolünü, teknik yaklaşımlarını ve sosyal sorumluluk odaklı girişimlerini kapsamlı biçimde gündeme taşıdı.

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

