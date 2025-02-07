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2025'te Turizmde Yatırımlar ivme kazanacak

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, 2025'te yatırımların artış göstereceğini öngördü.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:24
2025'te Turizmde Yatırımlar ivme kazanacak

2025'te Turizmde Yükseliş Bekleniyor

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte yatırım ortamında olumlu bir hareketlilik beklediklerini belirtti. Narin, "Yatırımlar ivme kazanmaya 2025'te başlar, 2026'da daha iyi neticeler alırız diye düşünüyoruz." dedi.

2024'te Turizm Performansı Başarılıydı

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)’nde açıklama yapan Narin, 2024 yılında gerçekleşecek olan büyük etkinliklere rağmen Türkiye'nin turizm açısından oldukça başarılı bir performans gösterdiğini ifade etti. Narin, "Turist ziyaretlerinde 5'inci sırada, turizm gelirlerinde ise 7'inci sıradayız," dedi.

Yeni Yatırım Planları Geliştirilmeli

Narin, Türkiye'nin yatırım gelirlerini artırmak için yeni planlara ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. "Önümüzdeki dönemde daha farklı çalışmalar yapacağız. 2027-2028 hedefleri doğrultusunda ekonomik desteğimizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Yabancı Yatırımcıların İlgisi Artıyor

İstanbul’un dünya çapında bir destinasyon olmaya devam edeceğini belirten Narin, Antalya'daki yatırımlarda markalaşmanın önemine vurgu yaptı. "Yeni tahsis alanları açılabilirse buradaki yatırımlar da artacak," dedi. Yabancı yatırımcıların, markaların bulunduğu destinasyonlara yatırım yapmayı tercih ettiğini vurguladı.

Sağlık Turizmi Büyük Potansiyele Sahip

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, sağlık turizminin son yıllarda dikkat çeken bir alan haline geldiğini ve önemli gelir artışlarına yol açtığını açıkladı. Türkiye, 1,5 milyon sağlık turistinden 3 milyar dolar gelir elde ettiğini belirtti. Bağlıkaya, "Bu rakamın önümüzdeki yıllarda 12 milyar dolara ulaşacağını düşünüyoruz," dedi.

Tüm Turizm Segmentleri Geliştirilmeli

Bağlıkaya, sağlık turizminin yanı sıra spor ve gastronomi gibi diğer turizm segmentlerinin de artırılması gerektiğine işaret ederek, Türkiye'nin bu konuda ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. "Türkiye her türlü turizmi yapacak kapasiteye sahip bir ülke," diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, açıklamalarda...

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, açıklamalarda bulundu.

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