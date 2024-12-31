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2025'te Türkiye'nin Kredi Notunda Artış Beklentisi

Fitch, Moody's ve S&P, Türkiye'nin kredi notunun 2025'te artmasını öngörüyor. Ekonomik dengelenmeler not artırımlarında etkili olacak.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:07
2025'te Türkiye'nin Kredi Notunda Artış Beklentisi

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından 2025 İçin Pozitif Sinyal

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings, Moody’s ve Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunun 2025 yılında artabileceğine dair öngörülerde bulundu. Özellikle Moody's, Türkiye’nin kredi notunu ve outlook'unu 24 Ocak ve 25 Temmuz tarihlerinde gözden geçirmeyi planlıyor.

Fitch Ratings de benzer bir takvim izleyerek, Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü 31 Ocak ve 25 Temmuz tarihlerinde değerlendirecek. Ayrıca S&P Global, 25 Nisan ve 17 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü gözden geçirmeyi planlıyor. Capital Intelligence ise 16 Mayıs ve 14 Kasım tarihlerindeTürkiye’ye dair raporunu açıklayacak. Scope da 30 Mayıs ve 24 Ekim tarihlerinde değerlendirmelerini yayımlayacak.

Kredi Notu ve Ekonomik Gelişmeler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, her ne kadar belirli tarihler vermiş olsa da, bu tarihlerde bir güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Moody's, şu anda Türkiye'nin kredi notunu ‘B1’ ve not görünümünü ‘pozitif’ olarak değerlendiriyor. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ‘B+’dan ‘BB-’ye yükseltirken görünümünü durağan olarak belirlemişti. S&P Global de, 1 Kasım’da Türkiye’nin kredi notunu ‘B+’dan ‘BB-’ye çıkararak görünümünü durgunsa revize etmişti.

Öte yandan, Türkiye, dünyada sadece iki kredi derecelendirme kuruluşunun not artırdığı tek ülke olma özelliğini taşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Türkiye'nin ekonomi politikalarındaki olumlu gelişmelerin not artırımlarında önemli bir etken olduğunu belirtti. Aslanoğlu, 2024 yılında döviz talebinin artacağını, enflasyonun azalacağını ve dış ticaret açığının düşeceğini öngörüyor.

2025 Yılına Dair Beklentiler

Pariterium Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol, Türkiye’nin 2025 yılında kredi notunun iki kademe artırılacağını tahmin ediyor. Demirkol, sıkı para politikasının sürmesi, sıcak para girişleri ve döviz dengelenmesi sayesinde Türkiye’nin kredi notunda artış olacağı görüşünde.

Siyasi ve jeopolitik risklerin de kredi notu üzerindeki etkisinin önemli olduğunu belirten Aslanoğlu, bu gelişmelerin kredi notları üzerinde belirleyici olacağına vurguda bulundu.

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