2025 Yılı Bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Görüşülüyor

2025 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşülüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçesine ilişkin tartışmalar devam ediyor. AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, bütçenin toplumun tüm kesimlerine yarar sağlamasına yönelik olduğunu belirtti.

Hüseyin Altınsoy'un Açıklamaları

Altınsoy, "Bütçemizde büyümenin sağladığı imkânların toplumun bütün kesimleriyle paylaşılmasına önem verilmiştir. Mali disiplinin korunması ve ekonomik istikrarın sağlanması hedefler arasında yer almaktadır,” dedi.

CHP Milletvekili Türeli'nin Eleştirileri

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, bütçe belgelerinin kendilerine zamanında verilmediğini dile getirerek, bu nedenle eleştirilerini gündeme taşıdı. Ayrıca, toplumda artan yoksulluk ve gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekti.

DEM Partisi'nden Hakkı Saruhan Oluç'un Yorumları

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'de emeğin milli gelirden aldığı payın düştüğüne ve bu durumun adaletsizlik yarattığına değindi. GSYH açısından yapılan değerlendirmelerde emek ve sermaye arasındaki farkın açıldığını belirtti.

İYİ Parti'nin Eleştirileri

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, var olan bütçe açığını ve faiz giderlerini eleştirerek, eğitim ve sağlık alanındaki harcamaların yetersiz olduğunu ifade etti. Ayrıca, emeklilerin gelir düzeyinin düşmesinin endişe verici olduğunu vurguladı.

Saadet Partisi ve MHP'den Açıklamalar

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu savunarak, bütçenin güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğini aktardı. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise Türkiye'nin 2023 yılında büyüme oranının yüksek olduğunu belirtirken, yoksulluk oranlarındaki düşüşe değindi.

Sonuç ve Genel Değerlendirme

Toplantılarda, bütçenin toplum yararına olacak şekilde hazırlanması gerektiği üzerinde durulurken, farklı siyasi partilerin bütçeye yönelik eleştirileri dikkat çekti. Tüm bu tartışmalar, Türkiye'nin ileriye dönük ekonomik hedeflerini ve planlamalarını nasıl şekillendireceği konusunda önemli noktaları işaret ediyor.