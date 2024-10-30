DOLAR
34,25 0,04%
EURO
37,19 -0,27%
ALTIN
3.058,97 -0,07%
BITCOIN
2.478.002,59 -0,02%

2025 Yılı Bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçesi tartışılırken siyasi partilerden çeşitli eleştiriler yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 16:59
2025 Yılı Bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Görüşülüyor

2025 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşülüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçesine ilişkin tartışmalar devam ediyor. AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, bütçenin toplumun tüm kesimlerine yarar sağlamasına yönelik olduğunu belirtti.

Hüseyin Altınsoy'un Açıklamaları

Altınsoy, "Bütçemizde büyümenin sağladığı imkânların toplumun bütün kesimleriyle paylaşılmasına önem verilmiştir. Mali disiplinin korunması ve ekonomik istikrarın sağlanması hedefler arasında yer almaktadır,” dedi.

CHP Milletvekili Türeli'nin Eleştirileri

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, bütçe belgelerinin kendilerine zamanında verilmediğini dile getirerek, bu nedenle eleştirilerini gündeme taşıdı. Ayrıca, toplumda artan yoksulluk ve gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekti.

DEM Partisi'nden Hakkı Saruhan Oluç'un Yorumları

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'de emeğin milli gelirden aldığı payın düştüğüne ve bu durumun adaletsizlik yarattığına değindi. GSYH açısından yapılan değerlendirmelerde emek ve sermaye arasındaki farkın açıldığını belirtti.

İYİ Parti'nin Eleştirileri

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, var olan bütçe açığını ve faiz giderlerini eleştirerek, eğitim ve sağlık alanındaki harcamaların yetersiz olduğunu ifade etti. Ayrıca, emeklilerin gelir düzeyinin düşmesinin endişe verici olduğunu vurguladı.

Saadet Partisi ve MHP'den Açıklamalar

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu savunarak, bütçenin güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğini aktardı. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise Türkiye'nin 2023 yılında büyüme oranının yüksek olduğunu belirtirken, yoksulluk oranlarındaki düşüşe değindi.

Sonuç ve Genel Değerlendirme

Toplantılarda, bütçenin toplum yararına olacak şekilde hazırlanması gerektiği üzerinde durulurken, farklı siyasi partilerin bütçeye yönelik eleştirileri dikkat çekti. Tüm bu tartışmalar, Türkiye'nin ileriye dönük ekonomik hedeflerini ve planlamalarını nasıl şekillendireceği konusunda önemli noktaları işaret ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Yılı Bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Görüşülüyor
2
Döviz Kurlarındaki Güncel Değişimler
3
New York Borsasında Durgun Gün
4
Eylülde ABD'de Bekleyen Konut Satışları Yükseldi
5
İngiltere'de 40 Milyar Sterlinlik Vergi Artışı
6
Buse Bilim Koleji, Memoriad Beyin Olimpiyatları'na Ev Sahipliği Yapacak
7
Bizim Toptan Marketlerde Ramazan kolisi satışa çıktı! Tek fiyat kampanyası

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor