DOLAR
42,69 -0,03%
EURO
50,12 0,03%
ALTIN
5.963,33 -1,11%
BITCOIN
3.824.571,11 -1,04%

Bayburt’ta Yelpınar Göleti’nde su tutulmaya başlandı

Bayburt’ta yapımı tamamlanan Yelpınar Göleti’nde su tutulmaya başlandı; 377 milyon lira yatırımla 9 bin 900 dekar arazi sulanacak, yıllık 85 milyon lira katkı öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:09
Bayburt’ta Yelpınar Göleti’nde su tutulmaya başlandı

Yelpınar Göleti’nde su tutulmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bayburt’ta yapımı tamamlanan Yelpınar Göletinde su tutulmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bayburt’a müjdeli bir haber verdiklerini belirterek göletin hizmete girdiğini ifade etti.

Yatırım ve beklenen katkı

"377 milyon lira yatırımla şehrimize kazandıracağımız gölet, 9 bin 900 dekar tarım arazisine can suyu olacak ve ülke ekonomisine yıllık 85 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, uğurlu olsun."

Yelpınar Göleti ile birlikte Bayburt’ta tarımsal verimliliğin artması ve bölge ekonomisinin güçlenmesi hedefleniyor.

BAYBURT’TAKİ YELPINAR GÖLETİ’NDE SU TUTULMAYA BAŞLANDI

BAYBURT’TAKİ YELPINAR GÖLETİ’NDE SU TUTULMAYA BAŞLANDI

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Feruziye Nine Serada Aralıkta da Üzüm Hasadı
2
Ayvalık’ta Turizm Sezonu İklim Değişikliğine Göre Yeniden Şekilleniyor
3
Ata Tohumundan Kimyavsız Sebzeler Kent Lokantası'nda
4
Şap Salgını Kırmızı Et Fiyatlarını Yükseltti: Dana Karkas Ücretleri 600 TL'ye Dayandı
5
Erzurum'da SGK Aktif Sigortalı Sayısı 187 bin 744
6
TÜİK: Zirai Don ve Kuraklık 2025'te Meyve Üretimini Etkileyecek
7
Bayburt’ta Yelpınar Göleti’nde su tutulmaya başlandı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor