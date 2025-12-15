Bayburt’ta Yelpınar Göleti’nde su tutulmaya başlandı

Yelpınar Göleti’nde su tutulmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bayburt’ta yapımı tamamlanan Yelpınar Göletinde su tutulmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bayburt’a müjdeli bir haber verdiklerini belirterek göletin hizmete girdiğini ifade etti.

Yatırım ve beklenen katkı

"377 milyon lira yatırımla şehrimize kazandıracağımız gölet, 9 bin 900 dekar tarım arazisine can suyu olacak ve ülke ekonomisine yıllık 85 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, uğurlu olsun."

Yelpınar Göleti ile birlikte Bayburt’ta tarımsal verimliliğin artması ve bölge ekonomisinin güçlenmesi hedefleniyor.

