Kapalıçarşı'da Altın Fiyatları ve Yabancı Para Birimleri Analizi

Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Piyasası Güncel Durumu

Yatırımcıların dikkatle takip ettiği Kapalıçarşıda işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları, geçen hafta ve bu hafta sonu itibarıyla son durumu netleşti. İşte detaylı veriler:

Altın Fiyatları

Külçe Altın fiyatı, 2024 sonu için beklenen fiyat 2.975,00 TL iken, geçen hafta sonunda 3.524,00 TL, bu hafta sonunda ise 3.671,00 TL olarak belirlendi. Bu, haftalık bazda %4,17 artış ve 2024 sonuna karşılık %23,39 oranında bir değişim anlamına geliyor.

Cumhuriyet Altını fiyatı ise 2024 sonu beklenen değeri 20.180,00 TL olarak kaydedilmişken, geçen hafta sonunda 23.861,00 TL, bu hafta sonunda 24.846,00 TL seviyelerine ulaştı. Burada haftalık değişim %4,13 ve 2024 sonuna göre değişim oranı %23,12 oldu.

Döviz Fiyatları

ABD Doları için, 2024 sonu fiyatı 35,3580 TL iken, geçen hafta sonunda 36,6740 TL, bu hafta sonunda ise 38,0130 TL olarak işlem gördü. Bu dövizde haftalık değişim oranı %3,65 ve geçen yıla göre değişim oranı %7,51.

Avro fiyatları ise 2024 sonunda 36,7510 TL iken, geçen hafta 39,9220 TL, bu hafta sonu 41,3460 TL seviyelerine yükseldi. Bu durumda haftalık değişim %3,57 ve yıllık değişim oranı %12,50 olarak kaydedildi.

İngiliz Sterlini için durum; 2024 sonu 44,3080 TL, geçen hafta sonunda ise 47,4300 TL ve bu hafta sonunda 49,1600 TL seviyelerine ulaştı. Burada haftalık değişim oranı %3,65, yıllık değişim ise %10,95 olarak hesaplandı.

Son olarak, İsviçre Frangı 2024 sonu fiyatı 39,0410 TL iken, geçen hafta 41,4300 TL, bu hafta sonu da 43,1000 TL olarak belirlendi. Bu durumda haftalık değişim %4,03 ve yıllık değişim ise %10,40 oldu.

Yatırımcılar, bu verileri dikkate alarak yatırımlarını yönlendirebilirler.